Zelenski denuncia un "ataque informativo" contra la vacuna de AstraZeneca

EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Kiev, 18 mar (EFE).- El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, dijo hoy que no ve motivos para suspender la vacunación de la población con el preparado de AstraZeneca como han hecho varios países europeos, al tiempo que denunció un "ataque informativo" contra esta vacuna.

"No hay pruebas de que haya muertes relacionadas con esta vacuna (en el mundo), de acuerdo con la declaración oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", señaló el mandatario en una rueda de prensa conjunta en Kiev con el presidente lituano, Gitanas Nauseda.

Zelenski recalcó que no se han registrado casos mortales en Ucrania después de que unas 90.000 personas recibieran su primera dosis de la vacuna de AstraZeneca producida en la India, idéntica en su fórmula y denominada Covishield.

"Yo mismo me vacuné con esta vacuna y aquí estoy, delante de ustedes y me siento bien", recalcó Zelenski, quien recibió el pasado día 2 la primera dosis de Covishield, la única disponible en Ucrania por ahora.

La inoculación de la vacuna fue transmitida por televisión para aumentar la confianza de los ciudadanos en la campaña de vacunación que se inició el pasado 24 de febrero en el país, donde el escepticismo y la desinformación ralentiza el proceso.

El mandatario sostuvo también que hay un "ataque informativo" contra la vacuna de AstraZeneca como "la más disponible", aunque no especificó quién estaría detrás.

Explicó que Ucrania va a recibir una partida de la vacuna china contra la covid-19 a finales de mes.

Zelenski asimismo criticó a la Unión Europea (UE) por la falta de "apoyo sustancial" a la hora de facilitar el suministro de vacunas a Ucrania, pese a haberlo prometido al más alto nivel.

Ucrania mientras ve aumentar de nuevo los casos de coronavirus. En las últimas 24 horas se han registrado 15.053 nuevos contagios, lo que supone el mayor número en un solo día desde el inicio del año.

El próximo sábado se introducirá por ello una nueva cuarentena en la capital.