VÍDEO: Cvirus.- La EMA concluye que la vacuna de AstraZeneca es "segura y eficaz" para proteger frente al Covid-19

El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC, por sus siglas en inglés), de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha comunicado este jueves, tras analizar los casos de trombosis ocurridos en personas a las que se había administrado la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca, que es "segura y eficaz" y los beneficios "superan con creces" a los riesgos.



Esta opinión se produce después de que varios países europeos, entre ellos España, hayan suspendido temporalmente la administración de la vacuna al detectarse casos raros de trombosis como, por ejemplo, trombosis de senos venosos cerebrales.



"Los beneficios superan con creces a los riesgos", ha dicho en rueda de prensa la directora de la EMA, Emer Cooke, para asegurar que era "previsible" que aparecieran algunos efectos secundarios poco frecuentes tras comenzar la campaña de vacunación.



Ahora bien, aunque la EMA no ha podido por ahora confirmar el vínculo entre la aparición de eventos trombóticos y la administración de esta vacuna, Cooke ha recomendado ser "cautos" e incluir estos efectos secundarios "muy raros" en el prospecto del producto e informar adecuadamente a los profesionales sanitarios para detectar cualquier evento conocido o desconocido.



Por su parte, la presidenta del Comité de Seguridad de la EMA, Sabine Straus, ha insistido en que, según los análisis realizados, la vacuna es "segura y eficaz" y, además, no provocas un aumento de los riesgos de padecer trombosis tras la vacunación.



"Aunque hemos visto la aparición de algunos casos muy raros de trombosis, se han producido muy pocos respecto a los más de 29 millones de personas que se han vacunado", ha aseverado Straus, para informar de que las mujeres más jóvenes son las que, "al parecer", tienen más riesgo de padecer trombosis por la vacuna.



Dicho esto, ha subrayado la necesidad de seguir investigando sobre la seguridad de esta vacuna contra el Covid-19. En este sentido, el jefe de control de seguridad de la EMA, Peter Arlett, ha dicho que van a analizar estudios epidemiológicos con datos del día a día y compararlos con los niveles de trombosis en la población general. "Vamos a hacer pruebas para ver si estos pacientes tienen una condición previa que cause estos trombos", ha añadido.



