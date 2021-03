VÍDEO: Bruselas refuerza la innovación científica en Europa con una nueva institución dotada de 10.000 millones

BRUSELAS, 18 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La Comisión Europea ha presentado este jueves el Consejo Europeo de Innovación, un nuevo órgano dotado de 10.000 millones de euros de presupuesto hasta 2027 que promocionará proyectos científicos con los que Europa quiere no solo liderar la inversión en este campo, sino contar con empresas punteras.



"Europa es un motor en ciencia. Nuestro nuevo programa Horizon es el más grande hasta ahora, pero tenemos que enfrentarnos a una paradoja. Los europeos somos excelentes invirtiendo en ciencia, pero no somos tan buenos en rentabilizar la ciencia", ha señalado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha afirmado que el nuevo Consejo servirá para resolver esta cuestión.



La conservadora alemana ha destacado que el nuevo órgano contará con un acelerador de programas y un instrumento para movilizar fondos con los que apoyar el desarrollo de pymes y 'start ups', que contará de entrada con 3.000 millones de presupuesto europeo.



En el primer año de lanzamiento, el Consejo Europeo de Innovación ya ofrecerá oportunidades de financiación por valor de 1.500 millones. En la presentación, Von der Leyen ha puesto como ejemplo la empresa francesa CorWare, que desarrolla dispositivos de asistencia cardiaca, la primera beneficiaria del nuevo instrumento tras recibir 15 millones de la UE y que posteriormente ha logrado captar otros 20 en financiación privada.



"No hay tiempo que perder. Hoy no cortamos solo la cinta de inauguración, nos ponemos a trabajar y lanzamos los primeros concursos. La financiación irá dirigida a apoyar a pequeñas empresas que desarrollarán proyectos que ayudarán al Pacto Verde, la tecnología digital y la innovación sanitaria", ha explicado.



En Bruselas ven en esta nueva institución el complemento al Consejo Europeo de Investigación, fundado hace 14 años y que ha sido fundamental para impulsar la actividad científica en el continente. "Con el lanzamiento, completamos el paisaje de investigación en Europa y demostramos el potencial de las instituciones europeas", ha subrayado la presidenta del Ejecutivo comunitario durante el acto telemático.



