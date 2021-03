Un padre necesita toda su energía... ¡Y su piel también!

18/03/2021 El cuidado de la piel se ha convertido en un básico para los papás todoterreno de hoy en día POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA CLARINS



Con el día del padre - y el santo de todos los Josés - a la vuelta de la esquina, y si ese hombre especial al que quieres sorprender en su día es de los que no paran en todo el día y, fruto de su vida intensa necesita una auténtica dosis de energía, vitalidad e hidratación, tenemos el regalo ideal. Un tratamiento adecuado para las pieles masculinas cansadas que, en un solo paso, consigue energizarla, estimularla y permitir que resista a todo tipo de agresiones externas, como la contaminación, las temperaturas extremas, el agotamiento y el estrés.



Gel energisant Clarins, un producto fresco, invisible y ligero para que nuestro padre - o aquel a quien simplemente queramos sorprender con un regalo - consiga una piel descansada, sin rasgos de fatiga, hidratada y más tonificada.



Gracias a su combinación de extracto de ginseng rojo bio con los extractos de hierba de búfalo - planta bio - y de gymnena silvestre, este gel energizante aporta energía y estimula la piel, mejorando la producción de energía cuando la actividad de las mitocondrias es más lenta. Así, el extracto e ginseng rojo les ayuda a estar en forma pese a la intensa actividad y a las agresiones externas. A mayor energía producida, mejor funcionamiento de las células cutáneas.



Además, su nuevo complejo anticontaminación contribuye a proteger la piel de los efectos nocivos de la contaminación y de las agresiones externas, preservándola del envejeciminto prematuro. Los extractos de lápsana, furcellaria y marrubio blanco bio aportan una multi-protección contra las diferentes manifestaciones del estrés cutáneo asociadas a la contaminación: falta de confort, rojeces y sensación de tirantez entre otras.



Un efecto refrescante inmediato con sensación de 2 grados menos en la superficie de la piel que, en un solo paso y aplicándolo en el rostro y cuello por la mañana y por la noche, no solo aporta frescor sino que energiza, hidrata y fortalece la piel.