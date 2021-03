UE.- Lagarde cree que el estímulo fiscal de Biden tendrá un impacto positivo "modesto" en la eurozona

BRUSELAS, 18 (EUROPA PRESS)



La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado este jueves que el estímulo fiscal de 1,9 billones recientemente aprobado por Estados Unidos tendrá un impacto positivo "modesto" sobre el PIB y la inflación de la eurozona y conducirá "muy probablemente" a una recuperación "divergente":



Durante su comparecencia en la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, Lagarde ha explicado que el nuevo paquete de estímulo que ha lanzado la administración de Joe Biden tendrá un "impulso significativo" en la economía estadounidense gracias al mayor "consumo público" y las "transferencias de renta".



"Debemos esperar un impulso modesto en el PIB de la eurozona y la inflación como resultado de este paquete estímulo fiscal grande y adicional. ¿Conducirá a una recuperación divergente y no sincronizada? Muy probablemente", ha añadido a continuación la francesa.



En este sentido, la presidenta del BCE ha enfatizado que la UE debe poner en marcha cuanto antes el fondo de recuperación de 800.000 millones de euros pactado el año pasado y que fue un "verdadero avance".



"Más que lamentarse de si es insuficiente, si las recuperaciones tendrán diferentes ritmos o si tendrán un impacto divergente, debemos poner toda nuestra energía en garantizar que se aplica lo más rápido posible", ha urgido Lagarde ante los eurodiputados.



La máxima responsable del instituto emisor ha defendido no obstante que "no es cuestión del tamaño" del estímulo fiscal aprobado porque, aunque hay "pequeñas diferencias" entre los programas de la UE y de EEUU, la estrategia europea "no está tan lejos" si se tienen en cuenta tanto los aspectos "discrecionales" como los estabilizadores automáticos.



Lagarde ha insistido también en que sigue siendo "vital" que la política fiscal del bloque sea "ambiciosa y coordinada", al tiempo que ha defendido que los gobiernos europeos "deben seguir dando apoyo crítico y oportuno a las empresas y hogares más expuestos a la pandemia y a las medidas de contención" del virus.



Asimismo, ha reiterado los peligros de retirar de manera "prematura" las ayudas al sector privado y ha remarcado que, cuando llegue el momento de hacerlo, debe ser "lo más gradual posible" para evitar un "efecto precipicio". "Es el verdadero reto para gobiernos y bancos", ha recalcado la presidenta del BCE.