Thunder reciben a Leonard y envían al dominicano Trevor Ariza a los Heat

En la imagen un registro de pívot de origen dominicano Trevor Ariza, al actuar para los Suns de Phoenix y quien ahora reforzará a los Heat de Miami. EFE/Tannen Maury/Archivo

Oklahoma City (EE.UU.), 17 mar (EFE).- Los Thunder de Oklahoma City protagonizaron otro traspaso este miércoles con la adquisición del pívot Meyer Loenard, de los Heat de Miami, a cambio del escolta alero de origen dominicano Trevor Ariza, según informó el equipo a través de un comunicado.

Los Thunder también recibieron los derechos de selección en la segunda ronda del sorteo universitario del 2027.

Además, los Thunder también lograron una excepción comercial que les beneficia en la baja del tope salarial.

Leonard no será una parte activa de los Thunder en el futuro, ya que se encuentra lesionado, y no se reportará al equipo de Oklahoma City.

Mientras que Ariza, de 35 años, ofrece a Miami un ala versátil y consumado para su empuje de playoffs de la Conferencia Este.

Ariza no ha jugado un partido en un año, y optó por no participar en el reinicio de la pasada temporada en la "burbuja" de Orlando Magic por consideraciones familiares como miembro de los Trail Blazers de Portland.

Leonard, a quien la NBA multó con 50.000 dólares por un insulto antisemita la semana pasada, tuvo que renunciar a la cláusula de no intercambio en su contrato de dos años, que incluía una opción de equipo para 2021-22, que se rechazará como parte de un asunto de procedimiento para completar el trato.

El pívot de 29 años, que se sometió a una cirugía de hombro que puso fin a la temporada en febrero, estuvo de acuerdo en facilitar el trato como un gesto de buena fe hacia la organización de los Heat, donde ha jugado desde que llegó en un traspaso procedente de Portland en el 2019.

La clave del acuerdo para Oklahoma City fue acumular otra futura selección del sorteo. Oklahoma City canjeó por otra selección de segunda ronda de 2027 la semana pasada en un acuerdo con Detroit Pistons.

Oklahoma City ha acumulado 17 selecciones de primera ronda y 15 selecciones de segunda ronda hasta el sorteo del 2027.

La expectativa es que Oklahoma City mantendrá a Leonard bajo contrato hasta la fecha límite de cambios del 25 de marzo en caso de que haya oportunidad de usar su contrato en otro posible traspaso.

Desde sus comentarios del 8 de marzo, Leonard ha estado trabajando con la comunidad judía en el sur de Florida, dijeron las fuentes. Seguirá rehabilitando su hombro.

Oklahoma City adquirió a Ariza como parte de un acuerdo de temporada baja de tres equipos con Detroit y Dallas Mavericks. En una sola semana, Ariza fue traspasado de Portland a Houston, de Detroit a Oklahoma City.

El jugador, que ganó el título de liga con Los Ángeles Lakers en la temporada del 2009, tiene un contrato de 12,9 millones de dólares que acaba esta temporada.

Después de comenzar la temporada con Sacramento Kings hace un año, Ariza fue traspasado a los Trail Blazers, donde promedió 11 puntos y 4,8 rebotes en 21 partidos.

Ariza ha promediado 10,5 puntos, 4,8 rebotes y 2,2 asistencias en su carrera en 16 temporadas que lleva en la NBA.