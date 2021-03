Sudáfrica da el último adiós al rey zulú Zwelithini con un funeral oficial

Nongoma (Sudáfrica) EFE/EPA/Phill Magakoe

Johannesburgo, 18 mar (EFE).- Sudáfrica dio este jueves el último adiós a Goodwill Zwelithini, el recientemente fallecido rey del pueblo zulú (la etnia más numerosa del país austral), con un funeral oficial que estuvo encabezado por el presidente del país, Cyril Ramaphosa.

"Hoy es un día difícil. Decimos adiós a nuestro líder. Un gran árbol ha caído. Nuestra nación está de luto", expresó Ramaphosa durante su intervención en el funeral, que también contó con la presencia de los miembros de la familia real zulú, de ministros y del expresidente Jacob Zuma (2009-2018), entre otras personalidades.

La ceremonia se celebró en una carpa dispuesta en el palacio real de Nongoma (este), la localidad natal del fallecido monarca, situada en la oriental provincia de KwaZulu-Natal (hogar de la mayoría de los zulúes).

Afuera, numerosos zulúes vestidos con sus atuendos tradicionales -como los guerreros con sus pieles de leopardo y empuñando lanzas y escudos- acompañaron la ceremonia con danzas y cánticos.

El Gobierno había otorgado a este servicio la categoría de "funeral oficial especial" y había ordenado mantener las banderas del país a media asta desde el pasado sábado hasta hoy.

Durante su discurso, Ramaphosa recordó a Zwelithini como un gran impulsor de la cultura y de la tradición zulú y alabó especialmente sus esfuerzos en la lucha contra el sida y a favor del desarrollo rural.

"Puso cara de valiente incluso cuando estaba enfermo porque no quería que nos preocupáramos", destacó, por su parte, la princesa Thembi Ndlovu, hermana del fallecido.

"Él nos unía, por tanto pido que lo que conquistó no se revierta. Pido que mantengamos el respeto, incluso aquí, en la casa real", agregó la princesa tras abordar brevemente la cuestión de la sucesión, manifestando que "sólo Dios" sabe quién será el próximo monarca y que "probablemente ni el rey lo sabía".

El funeral cierra oficialmente los actos de despedida del monarca zulú, que estuvieron limitados por las normas de lucha contra la covid-19, si bien eso no logró impedir que se dieran algunas concentraciones de multitudes -mayoritariamente al aire libre, pero con muchas personas sin mascarilla- en varios momentos durante estos últimos días.

Los restos mortales de Zwelithini habían sido enterrados ya anoche -o "plantados", como se denomina esta ceremonia en la tradición zulú- en un acto familiar en la intimidad, tal y como quería el monarca.

Zwelithini falleció el pasado 12 de marzo, a los 72 años, tras varias semanas hospitalizado por complicaciones derivadas de la diabetes que padecía.

Nacido en 1948, Zwelithini había sido coronado en 1971, en una época en la que el régimen racista del "apartheid" -que mantenía oprimida y sin derechos a la mayoría negra bajo el dominio de la minoría blanca de Sudáfrica- aún estaba atravesando su ecuador.

La Constitución democrática de 1996 reconoce el rol de los líderes tradicionales y, aunque les otorga un papel ceremonial y no ejecutivo, figuras como la de Zwelithini tienen una influyente posición social y política.

Por el momento, se desconoce quién será su sucesor, ya que tradicionalmente dicha posición correspondería al hijo mayor de la primera de las esposas de Zwelithini, pero el primogénito de sus 28 hijos falleció en 2020.