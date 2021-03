Serbia encarga otros dos millones de la vacuna china Sinopharm

EFE/EPA/ARSHAD ARBAB/Archivo

Belgrado, 18 mar (EFE).- Serbia, uno de los países europeos más avanzados en la vacunación de sus ciudadanos contra el coronavirus, anunció este jueves la compra de otros dos millones de dosis del fármaco chino Sinopharm.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, mantuvo hoy una reunión telemática con representantes de la compañía china fabricante de la vacuna para cerrar el acuerdo.

En Serbia, un país candidato para ingresar en la Unión Europea, la vacunación con Sinopharm comenzó el 19 de enero, y su llegada abrió el paso a una inmunización masiva de la población.

Hasta ahora, el país balcánico ha recibido dos millones de dosis del fármaco chino, cuyo uso no ha sido autorizado en la UE.

Serbia usa además la rusa Sputnik V, la estadounidense-alemana Pfizer/BioNTech y la británico-sueca AstraZeneca.

Serbia ha administrado hasta ahora más de 2 millones de vacunas, en un país de unos 7 millones de habitantes, según datos de la plataforma Our World in Data.

Unas 810.000 personas han sido vacunadas ya con las dos dosis, con lo que Serbia es el país más avanzado de Europa continental.

A pesar de estos datos, Serbia tuvo que endurecer las restricciones esta semana con el cierre de cafés, restaurantes, salones de belleza, peluquerías y gimnasios, ante un nuevo aumento de contagios.

Solo este miércoles fueron registrados 5.446 nuevos casos de covid-19, un millar más que dos días antes.

En los hospitales hay 4.859 pacientes, de ellos 209 en respiradores, según las autoridades sanitarias serbia.