Portaltic.-La función Auto HDR de Xbox Series X llega a PC y mejorará la imagen de más de 1.000 videojuegos

18/03/2021 La función Auto HDR de Xbox Series X llega a PC y mejorará la imagen de más de 1.000 videojuegos.



Más de mil videojuegos con DirectX 11 y 12 ya pueden adaptar su imagen de manera automática al HDR (alto rango dinámico) de televisiones y monitores con esta funcionalidad a través de la herramienta Auto HDR, que se encontraba en Xbox Series X/S.



Así, tal y como Microsoft anuncia en su blog de desarrolladores de DirectX, la imagen de videojuegos en SDR se puede actualizar de la calidad SDR a HDR, incluso en videojuegos ya lanzados.



La mejora de la imagen a HDR supone que los jugadores notarán mayor intensidad de los colores y un mayor nivel de detalle en las luces y sombras, el brillo y el contraste.



La compañía ejemplifica de forma descriptiva el cambio que supone esta mejora en algunos detalles visuales: "Podrás ver los detalles inquietantes del movimiento de unas sombras negras en lugar de solo ver el negro. El sol brillante tendrá un amarillo más radiante y caliente en vez de un blanco saturado y plano", pero advierten de que si el videojuego no funciona con el Auto HDR no se notarán los cambios.



El nuevo servicio está disponible desde este miércoles como versión de prueba en cualquier ordenador con sistema operativo Windows 10 y pantallas con la función HDR. La compañía pide opiniones sobre la funcionalidad, dado que esta herramienta es aún una 'preview' y, por ejemplo, aún existen errores como la falta de adaptación del Auto HDR a algunos videojuegos.