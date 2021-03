Paraguay.- La Cámara de Diputados de Paraguay rechaza la petición de juicio político contra Abdo Benítez

01/01/1970 El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez POLITICA SUDAMÉRICA PARAGUAY INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE PARAGUAY



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La Cámara de Diputados de Paraguay ha rechazado este miércoles el pedido de juicio político impulsado por la oposición en contra del presidente, Mario Abdo Benítez, y contra el vicepresidente, Hugo Velázquez, por la mala gestión de la pandemia así como indicios de corrupción hallados en la misma y tras días de protestas en la calles.



Con 36 votos a favor y 42 votos en contra --eran necesarios 53 para que prosperara--, el pleno del Congreso ha decidido rechazar la petición de los liberales contra Abdo Benítez y Velázquez. La moción no ha prosperado gracias a los votos del partido Honor Colorado.



Las cuatro bancadas liberales que habían presentado el pedido de juicio político justificaban su petición con las movilizaciones que desde hace días se registran en Paraguay y que ya han provocado la dimisión de tres ministros del gabinete. También señalaban la compra tardía de vacunas, negocios con los insumos y camas provenientes de China o falta de medicamentos, entre otras.



Tras el fracaso de la petición de juicio político, desde el Partido Hagamos han pedido a los ciudadanos que sigan manifestándose y exigiendo la renuncia de Abdo en las calles. Según el diputado del movimiento Carlos Relaja, salvar al presidente no ha sido una victoria, recoge 'Última Hora'.



Mientras que la diputada de Encuentro Nacional, Kattya González, ha considerado que "algunos diputados que están aquí sentados piden paz y piden paz para seguir robando. El juicio político es el último recurso cuando el hartazgo ciudadano es insostenible".



Por su parte, Basilio Núñez, del partido Honor Colorado, ha reseñado que "la ciudadanía no necesita de este show que estamos dando, necesita solución" y el oficialista Roberto González ha tildado de "oportunistas" a los diputados de la oposición recalcando que "los compatriotas necesitan paz y tranquilidad".



Fracasa así de nuevo el segundo intento de juicio político que ambos han enfrentado en esta legislatura, ya que en junio de 2019 los liberales presentaron un libelo acusatorio pidiendo la destitución de Abdo, Velázquez y del entonces ministro de Hacienda, Benigno López.