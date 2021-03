Olimpia del argentino Pedro Troglio sigue líder en Honduras pese a derrota

Emilio Izaguirre (i) del Marathon disputa el balón ante Oliver Morazan (d) del Vida durante un partido por el Campeonato de Clausura 2021 de la Liga Nacional de Honduras hoy en el estadio Yankel Rosenthal de la ciudad de San Pedro Sula (Honduras). EFE/Jose Valle

Tegucigalpa, 17 mar (EFE).- El Olimpia, que tiene como timonel al argentino Pedro Troglio, sigue como líder del grupo B del torneo hondureño Clausura al cierre de la octava jornada, a la que le resta el juego entre Motagua y Real Sociedad.

El Vida, de visita, venció hoy por 2-1 al Marathón que dirige el argentino Héctor Vargas, que sigue en mala racha y es último en el grupo A con cinco puntos en ocho partidos.

La visita llegó con sed de triunfo porque no había ganado ni un juego y se impuso ante el Marathón con goles de Alex Aguilar y Carlos Sánchez.

El Marathón intentó en el segundo tiempo rescatar el partido, pero apenas le ajustó para descontar por medio del veterano Carlo Costly.

El Platense, del grupo A, en casa, no pudo pasar del empate a un gol con el Real de Minas, del B.

Los goles de ambos equipos estaban en la banca y justificaron su ingreso. Ángel Domínguez anotando para el Platense y Rodney Bernárdez para el Real de Minas, que no ha ganado ni un juego y ha caído a la quinta casilla, la última, con tres enteros.

El Honduras Progreso, de local, que tiene como timonel al uruguayo Fernando Araújo, y el Real España, con el mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez, se repartieron puntos y finalizaron 1-1.

El argentino Eduardo Rotondi puso a ganar al Honduras Progreso al minuto 11, mientras que su compatriota Ramiro Rocca, de penalti, hizo el gol del empate para el Real España, en un partido de dos equipos del grupo A.

El juego fue interrumpido durante ocho minutos por un fallo en una de las torres de las luces del Estadio Humberto Moicheletti, de la ciudad de El Progreso, en el norte de Honduras.

El grupo A lo encabeza el Real España, con 11 puntos y un partido pendiente.

La sorpresa de la jornada la dio el modesto Universidad Pedagógica, que venció por 2-1 al Olimpia, que además perdió su condición de único invicto en la competición.

Los Lobos universitarios demostraron sus intenciones de hacerse con el triunfo desde el inicio del partido y al minuto 27 tomaron ventaja con un gol de cabeza de su capitán Ronald Montoya a la salida de un córner.

Comenzando el segundo, al 47, en un contragolpe después de una llegada de los Leones del Olimpia al área de los Lobos, César Guillén anotó el 2-0 en el Estadio Nacional, de Tegucigalpa.

Troglio hizo varios cambios para que el Olimpia jugara más a la ofensiva, pero los universitarios se le plantaron y resistieron hasta el tercer minuto, de los cinco de descuento del partido, cuando llegó el gol del descuento de los "leones", que eran los únicos invictos de la competición.

Por una brote de covid-19 que afecta a quince de sus jugadores y cuatro directivos, el Real Sociedad no pudo jugar su partido contra el Motagua, que es segundo del grupo B con 18 enteros, uno menos que el líder Olimpia.