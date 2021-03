Miguel Poveda, fiel a su discreción, se pronuncia sobre las polémicas de Isabel Pantoja y Rocío Carrasco

17/03/2021 Miguel Poveda en el primer aniversario de la iniciativa solidaria #YOMECORONO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Miguel Poveda ha sido uno de los asistentes que, con su presencia y con su arte quiso aportar su granito de arena en el acto solidario con el que Marc Clotet y Natalia Sánchez celebraron el primer aniversario de su iniciativa #YOMECORONO, que comenzaron en pleno confinamiento para recaudar fondos para la investigación contra el Coronavirus.



El cantante, que puso la nota musical y que atraviesa por un gran momento profesional ante su inminente estreno como presentador, quiso lanzar un mensaje positivo cuando estamos en plena lucha contra la pandemia: "Quiero lanzar un mensaje de optimismo de ánimo. Que nos cuidemos todos mucho. Todos lo hemos pasado mal, pero yo no puedo quejarme, he estado con salud y mi gente también, pero eso no significa que no sienta empatía con el resto de la humanidad. Después de todo esto tenemos que salir fortalecidos de ánimo y que nos cuidemos muchísimo".



Muy discreto, Poveda evitó una vez más hablar de Isabel Pantoja, que en su día fue gran amiga suya y que ahora, supuestamente, le debe una elevada cantidad de dinero que la tonadillera se negó a pagar y que precipitó el fin de su relación. "Ay amigo mío", ha exclamado ante nuestras preguntas, confesando que prefiere mantenerse al margen de la polémica familiar entre su examiga y su hijo Kiko Rivera: "Es que te prometo que no tengo ni idea y de lo poco que sé no suelo participar de esas opiniones y lo que le deseo a la gente es que sea feliz y que no se pelee y que esté en paz. Que luego llega una pandemia nos arrastra a todos. Quiero lanzar un mensaje de paz y de tranquilidad para todo el mundo, para todos los compañeros, para amigos y no amigos".



En su línea de discreción, Miguel tampoco se pronunció sobre la reaparición mediática de Rocío Carrasco con el documental "Rocío, la verdad para seguir viva", que promete convertirse en el programa del año por las cosas que la hija de "La más grande" podría desvelar. "De temas personales del resto del mundo yo no quiero entrar, solo le deseo el bien y el amor a todo el mundo", ha asegurado, saliéndose por la tangente respecto el paso adelante que ha dado Rociíto para contar su historia en televisión: "Voy a hacer un documental de Federico García Lorca, chulísimo, hay verdades como puños, porque Federico era Dios" comentó, aunque luego no pudo resistirse a añadir: "las familias tienen que arreglarse todas y darse muchos besos y mucho amor, que estamos en pandemia, hay que quererse".



Un mensaje en total sintonía con su filosofía de vida y con lo que transmiten sus letras. Si Rocío Carrasco y el resto de su familia recogen este guante que le lanza Miguel Poveda será algo que nos diga el tiempo.