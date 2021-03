Marc Clotet se sincera sobre su proyecto familiar: "Intentamos dar tiempo de calidad a los pequeños"

17/03/2021 El actor, alma de la inciativa 'Yomecorono' que celebra su primer aniversario EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



En plena pandemia, y a pocos días del nacimiento de su segundo hijo, Natalia Sánchez y Marc Clotet pusieron en marcha la iniciativa solidaria 'Yomecorono', para recaudar fondos en la investigación para luchar contra el Covid. Una fundación a la que se han sumado más de 75.000 personas y que ahora celebra su primer aniversario.



Con motivo de esta fecha tan especial, la casa Seat de Barcelona acogió este miércoles un acto solidario para celebrar lo conseguido en estos 365 días marcados por la pandemia del coronavirus.



Marc Clotet, anfitrión de la velada en ausencia de su pareja, Natalia Sánchez, lo tiene claro y quiere seguir en esta causa porque "hay que apoyar a los investigadores que son los que nos podrán sacer de esta situación". En este tiempo el actor vio como su padre, el doctor Bonaventura Clotet, se entregaba de lleno a esta lucha "sentí orgullo y miedo al ser hijo de un epidemiólogo. Nunca he visto a mi padre trabajar tanto y tan preocupado".



Marc recuerda los inicios de la pandemia como un momento complicado en el que estaban esperando el nacimiento de su segundo hijo, Neo, quien llegó al mundo el pasado 21 de mayo en pleno confinamiento. Junto con Lia, que nació en enero de 2019, Natalia y Marc cumplían su sueño de ser una familia de cuatro.



Lejos de achantarse, la pareja se puso el mundo por montera para compaginar, en las condiciones que marcaba el coronavirus, su familia con #yomecorono y la sensación fue, según Marc, "de estar en una coctelera. Trabajábamos 20 horas al día y nos íbamos turnando para estar con la peque y cuando nació el pequeño fue un no parar. Fue duro pero muy satisfactorio". Pero siguieron adelante teniendo muy presentes tanto su proyecto familiar como la responsabilidad que entrañaba la iniciativa solidaria. Junto a Natalia y sus dos hijos el actor nos confiesa su máxima: "Intentamos siempre que uno esté presente y dar tiempo de calidad los pequeños. Esa es la voluntad como familia". "Hemos hecho mucho equipo, mucha piña. Ahí estamos sacando adelante una familia maravillosa", confiesa el actor. Una familia que, de momento, no tienen pensado ampliar ya que "no damos abasto".



Y es que, tras el parón de 2020, la cultura comienza a reactivarse y los proyectos profesionales a prosperar "La semana que viene empiezo un cortometraje y tengo una película pendiente de estrenar que se llama '15 horas'". Ha retomado con muchas ganas e ilusión su profesión ya que "la cultura es lo que nos salvó al estar encerrados y hay que apoyarla. Somos conscientes de que somos referencia a nivel mundial. Es buen momento para la ficción española"