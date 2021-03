Manifestantes piden anular procesos contra activista encarcelada en México

Familiares y amigos de la activista Kenia Hernández protestan frente a la Fiscalía General de la República, hoy en la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

México, 18 mar (EFE).- Activistas se reunieron este jueves ante la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para pedir la liberación de Kenia Hernández, que fue detenida el 18 de octubre de 2020 y está desde entonces en prisión.

Las varias decenas de manifestantes leyeron un manifiesto frente al edificio de la FGR y bloquearon la céntrica glorieta de Insurgentes.

"Estamos aquí para solicitar a la Fiscalía que desista de todo proceso en contra de la compañera y que entienda de una vez por todas que aquí en México protestar no es un delito, aunque están criminalizando la protesta y lucha de las mujeres", dijo a Efe Yaneli Fuentes, periodista y activista.

Kenia Hernández, coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive, fue detenida el pasado 18 de octubre por la noche por presuntos miembros de la Guardia Nacional, a petición de autoridades del Estado de México.

De acuerdo con Fuentes, la activista fue acusada de robo con violencia a casetas de peaje en el municipio de Almoloya de Juárez, en el céntrico Estado de México, y por ello fue recluida en un penal cercano.

Sin embargo, al acreditarse que no se había hecho uso de ningún arma fue dejada en libertad a las 10 de la noche del 24 de octubre.

No obstante, cuatro horas después fue detenida nuevamente acusada de ataques a vías federales de comunicación en una caseta de peaje del sureño estado Guerrero, delito ocurrido en marzo de 2019 y por el cual fue trasladada de nuevo a un penal.

De acuerdo a la información de Fuentes, en la audiencia sobre este delito, la empresa que la acusó utilizó información que le fue proporcionada por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, bajo el que se encontraba Hernández.

Además, Fuentes explicó que fruto de las protestas desde su encarcelamiento mantuvieron una reunión el 30 de octubre con la Fiscalía y la Secretaría de Gobernación en la que representantes de ambas les dijeron "que tenían todo el poder del mundo" para mantener a Kenia encarcelada y que debería firmar cualquier acuerdo.

El acuerdo que propusieron entonces, dijo Fuentes, fue que la activista aceptase un juicio abreviado en el que se declarase culpable "y aceptase que protestar es un delito".

"De parte de Gobernación dijeron que no podían dejar ir a Kenia así sin más porque con Kenia se pretende mandar un mensaje de castigo ejemplar a todos los que protestan en las casetas (peajes)", añadió.

Hernández tiene varios procesos penales en varios estados mexicanos en su contra además de las tres vinculaciones a proceso que se generaron en solo cuatro meses en 2020, ya que, según dijo la activista y periodista, desde Fiscalía informaron que existen otras que no se vincularon a proceso y "como 17 denuncias hacia el colectivo que ella dirige".

Kenia Hernández se ha destacado en la lucha social en años recientes.

Fue consejera de derechos humanos en la casa de justicia de la CRAC-PC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria) con sede en Cochoapa, municipio de Ometepec.

Es indígena amuzga, feminista, abogada defensora de derechos humanos, de mujeres, de personas indígenas, de personas injustamente presas y de presos políticos.