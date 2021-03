Macron pide a Irán que deje de empeorar la situación con su programa nuclear

EFE/EPA/IAN LANGSDON

París, 18 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, lanzó este jueves una advertencia a Irán, al indicar que debe dejar de empeorar la "muy grave" situación por el cúmulo de "violaciones" de los acuerdos sobre su programa nuclear y comportarse "de forma responsable".

"Irán debe dejar de deteriorar una situación que es muy grave por la acumulación de violaciones del Acuerdo de Viena" de 2015, subrayó Macron en una declaración a la prensa tras recibir en París al presidente de Israel, Reuven Rivlin.

Explicó que en ese encuentro con Rivlin había compartido su "preocupación" sobre las evoluciones recientes del programa nuclear del régimen iraní y consideró que "está en juego la seguridad de la región".

Por eso, insistió en que Teherán debe "comportarse de forma responsable" y afirmó que Francia quiere "relanzar un proceso creíble" que desemboque en "un control" internacional de ese programa nuclear, pero también de "la actividad balística de Irán en la región".

Una posición muy distinta de la del presidente iraní, Hasan Rohaní, que este miércoles aseguraba que se dan las condiciones para que Estados Unidos elimine las sanciones que impuso a su país al abandonar en 2018 la Administración de Donald Trump el Acuerdo de Viena.

El jefe del Estado israelí, por su parte, se reafirmó en "una oposición resuelta a la línea extremista y agresiva" que con su programa para conseguir la bomba atómica mantiene Teherán, al que acusó, además, de "apoyar a organizaciones terroristas", y muy en particular en el Líbano.

De hecho, Rivlin avisó: "no permitiremos a Irán que se establezca en el Líbano a través de Hizbulá", y dijo que considera al Gobierno libanés responsable de la actividad que lleven a cabo grupos terroristas desde su territorio contra Israel.

Macron se felicitó de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Israel y algunos Estados árabes, porque "aporta una contribución importante a la estabilidad y la seguridad en la región".

Añadió que eso ahora tiene que ir acompañado de "progresos en la resolución del conflicto entre israelíes y palestinos".

A ese respecto, y después de haber insistido en su "apoyo indefectible de Francia a la seguridad de Israel", hizo notar que "no hay alternativa a la negociación política con el respeto de las aspiraciones legítimas de cada uno".

Rivlin reconoció que hay que "promover el restablecimiento de la confianza" con los palestinos, porque es lo que "permitirá llegar a un acuerdo para vivir los unos al lado de los otros".