Lula pide a Biden que convoque un G20 con la vacuna como único punto

El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. EFE/Fernando Bizerra Jr./Archivo

Washington, 17 mar (EFE).- El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pidió este miércoles al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que comparta las vacunas contra la covid-19 que le sobran y que convoque un G20 con el único punto en la agenda de la distribución del suero.

"Una sugerencia que me gustaría hacerle a Biden es que es muy importante convocar una reunión del G20 de forma urgente, es importante convocar a los principales líderes del mundo y poner sobre la mesa una sola cosa, un solo tema: vacuna, vacuna, vacuna", dijo Lula en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN.

El líder opositor brasileño aseguró que "la responsabilidad de los líderes internacionales es tremenda" y dijo dirigirse a Biden, porque no confía en el Gobierno de Jair Bolsonaro.

"Le pido a Biden hacer eso, porque no creo en mi Gobierno. Tampoco podría pedírselo (al expresidente Donald) Trump, pero Biden es un soplo para la democracia en el mundo", añadió Lula.

También en la entrevista, el exmandatario brasileño instó a Estados Unidos a que comparta las vacunas que le sobran, algo que, hasta el momento, Washington se ha negado a hacer.

"Estados Unidos -afirmó- tiene un exceso de vacunas y no va a utilizarlas todas y quizás esas vacunas, quién sabe, podrían donarlas a Brasil o a otros países incluso más pobres que Brasil, que no puedan permitirse comprar vacunas".

El gigante suramericano registró este martes su récord diario de fallecidos por la covid-19 con 2.841 desde el inicio de la pandemia y acumula cerca de 285.000, solo superado en el mundo por Estados Unidos.

Brasil vive ahora el mayor colapso sanitario y hospitalario de su historia por la falta de cupos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Esto es porque en 25 de los 27 estados del país las tasas de ocupación de las UCI son iguales o superiores al 80 %, y en 19 ciudades capitales, que son las que concentran mayor población, estas unidades especializadas sobrepasaron el 90 % de su capacidad.

Estados Unidos, que a diferencia de otras potencias como Rusia o China hasta la fecha se ha negado a exportar vacunas, evalúa ahora las peticiones de sus vecinos más próximos, México y Canadá, de compartir con ellos algunas de sus dosis.

La acumulación por parte de Estados Unidos y otros países ricos ha generado preocupación entre algunos expertos, que advierten de que está repercutiendo en la capacidad de otros países con menos recursos de conseguir las vacunas suficientes a corto plazo, lo que genera una recuperación desigual y aumenta el riesgo de mutaciones del virus.