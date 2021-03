Los Nets alcanzan a los Sixers en el liderato de la Conferencia Este con la ayuda de los Bucks

Chicago (United States), 17/03/2021.- San Antonio SpursEFE/EPA/TANNEN MAURY

Houston (EE.UU.), 18 mar (EFE).- El escolta James Harden volvió a dar muestras de su liderazgo, esta vez en solitario, y los Brooklyn Nets se beneficiaron al ampliar una racha ganadora que les ha permitido alcanzar a los Sixers en el liderato de la Conferencia Este, gracias también a la ayuda que recibieron de los Milwaukee Bucks, que fueron los verdugos de Philadelphia en la jornada de la NBA.

Harden consiguió triple-doble de 40 puntos, 15 asistencias y 10 rebotes con los Nets, que derrotaron a domicilio 115-124 a los Pacers de Indiana y extendieron su racha ganadora a seis triunfos consecutivos.

La victoria de los Nets (28-13), unida a la derrota que sufrieron el prórroga por 105-109 los Sixers ante los Bucks, dejó a ambos equipos compartiendo el liderato de la División Atlántico y de la Conferencia Este.

Harden logró su undécimo triple-doble de la temporada, la segunda mejor marca de la liga, solo superado por su excompañero de los Rockets de Houston, el base Russell Westbrook, que ahora juega con los Washington Wizards y este miércoles logró el duodécimo.

Los Nets no contaron con el base Kyrie Irving (lesionado de la ingle), el alero Kevin Durant (tendón de la corva) y el recién llegado, el ala-pívot Blake Griffin (rodilla).

El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo logró doble-doble de 32 puntos y 15 rebotes, para liderar el ataque de los Bucks, que vencieron a domicilio en la prórroga por 105-109 a los Sixers.

Los Bucks (26-14) se acercaron a un juego y medio de los Sixers y Nets, ambos con marca de 28-13, después que han ganado cinco partidos seguidos y 10 de los últimos 11 que han disputado.

Antetokounmpo anotó 10 puntos en el tiempo de prórroga en un enfrentamiento de dos de los mejores equipos de la Conferencia Este, que llegaron al partido con sendas rachas ganadoras de seis y cuatro triunfos consecutivos, respectivamente.

Con el ala-pívot P.J. Tucker rumbo a Milwaukee en un traspaso que cerraron con los Rockets de Houston, Donte DiVincenzo anotó 20 puntos y el base Jrue Holiday tuvo 19 tantos que también ayudaron a la victoria de los Bucks.

Esta vez si se sintió la ausencia del pívot All-Star, el camerunés Joel Embiid, después que el alero Tobias Harris no brilló en el juego ofensivo como en los partidos anteriores y aunque logró un doble-doble de 19 puntos y 15 rebotes, no fue suficiente a la hora de evitar la derrota de los Sixers.

El alero Kyle Anderson, el base Ja Morant y el escolta reserva DeAnthony Melton encestaron 13 puntos cada uno como líderes del ataque de los Grizzlies de Memphis, que ganaron 89-85 a los Heat de Miami y les rompieron racha de cinco triunfos consecutivos.

El alero Jimmy Butler volvió a ser el líder encestador al llegar a los 24 tantos puntos, capturar seis rebotes y repartir dos asistencias.

Pero a diferencia de los partidos anteriores no pudo conseguir los tantos decisivos que pudiesen darle la victoria a los Heat (22-19) que han ganado ocho de los últimos 10 partidos y siguen líderes de la división Sureste y cuartos de la Conferencia Este.

El pívot austríaco Jakob Poeltl logró doble-doble de 20 puntos y 16 rebotes con los Spurs de San Antonio, que derrotaron a domicilio 99-106 a los Bulls de Chicago.

Poeltl, que se ha convertido en el pívot titular de los Spurs, empató marca personal en puntos e impuso una en rebotes como profesional, y ayudó al equipo de San Antonio (21-16) a conseguir la segunda victoria consecutiva que los mantiene líderes de la División Suroeste.

Los Mavericks de Dallas (21-18), que ganaron 105-89 a Los Angeles Clippers, ocupan el segundo lugar.

El ala-pívot Draymond Green tuvo otro triple-doble que ayudó a los Warriors de Golden State a ganar de visitantes por 94-108 a los Rockets de Houston, que sumaron 18 derrotas consecutivas, nueva marca perdedora en la historia de la franquicia.

La racha de Houston supera las 17 derrotas consecutivas de los San Diego Rockets en 1968, cuando tuvieron marca perdedora de 15-67 en su primer año como franquicia de la NBA.

Es la primera vez que los Rockets pierden nueve partidos consecutivos en su campo desde que cayeron 11 seguidos en la temporada de 1983.

Green logró su tercer triple-doble de la temporada y el vigésimo séptimo de su carrera profesional, al aportar 16 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias.

Otro jugador que aportó un triple fue el pívot serbio Nikola Jokic (12 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias) y guió los Nuggets de Denver a ganar por paliza de 129 -104 a los Hornets de Charlotte, que rompieron racha de cuatro triunfos consecutivos.

El triple doble de Jokic fue el décimo en lo que va de temporada y el 51 desde que llegó a la NBA.

También logró su doble-doble número 228 y superó al pívot Dikembe Mutumbo por el récord de la franquicia. Jokic lidera la NBA en dobles-dobles esta temporada con 36 en 40 partidos disputados.

En duelos de equipos perdedores, Detroit ganó 116-112 a Toronto, Sacramento se impuso a domicilio 119-121 a Washington, y Cleveland derrotó 117-110 a Boston.