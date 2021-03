Los meteorólogos esperan que la covid-19 sea estacional en el futuro

La covid-19 por ahora no es una enfermedad estacional como la gripe, aunque los expertos señalan que en el futuro sí podría serlo, y cuando se dé ese caso la medición del clima y la calidad de aire podrían ayudar a su control, destacó hoy un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). EFE/Pedro Puente Hoyos/Archivo

Ginebra, 18 mar (EFE).- La covid-19 por ahora no es una enfermedad estacional como la gripe, aunque los expertos señalan que en el futuro sí podría serlo, y cuando se dé ese caso la medición del clima y la calidad de aire podrían ayudar a su control, destacó hoy un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El primer informe sobre la influencia de factores meteorológicos y atmosféricos en la covid-19, elaborado por un panel de 16 expertos de la OMM, subraya que por ahora las oleadas de coronavirus se han visto más influidas por causas no climáticas, como las medidas de salud pública o las restricciones de movimiento.

Sin embargo, los modelos estudiados anticipan que en el futuro la transmisión de covid-19 podría estacionalizarse, considerando que "el coronavirus que la causa parece sobrevivir mejor en condiciones de frío, clima seco y baja radiación ultravioleta", señala el informe.

Sin embargo, en las actuales circunstancias los expertos aún no apoyan el uso de factores meteorológicos o de calidad de aire como base para que los gobiernos relajen sus medidas de lucha contra la pandemia, subraya la OMM.

Los autores del estudio subrayaron que en el año de pandemia se han observado oleadas de contagios en todo tipo de condiciones, incluyendo estaciones de clima templado y cálido, pese a que otras enfermedades respiratorias como la gripe suelen ser más virulentas en meses invernales.

El estudio también concluye que hay algunas evidencias de que el coronavirus es más mortal en épocas de alta contaminación atmosférica, aunque no hay pruebas concluyentes de que la polución aumente el contagio de covid-19.