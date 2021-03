LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30 AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Jueves 18 de marzo de 2021

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

MUN-GEN CORONAVIRUS-VACUNAS

LONDRES - La agencia reguladora de medicamentos de la Unión Europea dice que según los expertos, la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 no está vinculada con un aumento del riesgo de coágulos sanguíneos y que los beneficios superan por lejos los riesgos. Por Maria Cheng y Frank Jordans. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU VACUNAS: EEUU envía vacunas AstraZeneca a México y Canadá.

-AMN-GEN CORONAVIRUS-MEXICO: México decomisa más de 5.700 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que Rusia dice son falsas.

-EUR-GEN CORONAVIRUS-GRAN BRETAÑA-VACUNA: Regulador británico recomienda usar vacuna de AstraZeneca.

-ASI-GEN CORONAVIRUS-JAPON: Japón levanta estado de emergencia por COVID-19 en Tokio.

AMN-INM EEUU-CONGRESO INMIGRACION

WASHINGTON - Los demócratas aparentemente están a punto de reclamar la victoria en las primeras votaciones del año sobre inmigración en la cámara baja, pero se les hará cuesta arriba hacer llegar los proyectos sobre este asunto tan polémico al presidente Joe Biden para su sanción. Por Alan Fram. 240 palabras. ENVIADO.

EUR-GEN RUSIA-EEUU

MOSCÚ - El presidente ruso Vladimir Putin dice que las declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden sobre él reflejan los problemas actuales y pasados de Estados Unidos. Por Vladimir Isachenkov. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

REP-GEN MIGRANTE-HIJO MUERTO

VATHY, Grecia - Pierde a su hijo de cinco años tratando de llegar a Europa en busca de una vida mejor. Ahora este migrante afgano es acusado de negligencia en la muerte del menor por haberlo hecho subir a una embarcación precaria, con un mar agitado. Se cree que es la primera vez que un país europeo encausa a alguien por una situación como esta a pesar de que se da a menudo. Por Elena Becatoros. 1.030 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMS-GEN BOLIVIA-CRISIS POLITICA

LA PAZ - El gobierno de Bolivia pide a Estados Unidos y Brasil evitar “injerencias” en la crisis política del país andino tras la detención de la expresidenta interina Jeanine Áñez, lo que ha elevado el clima de tensión en el país. Por Carlos Valdez. 414 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

REP-GEN EEUU-INJUSTICIA SOCIAL-EMPRESAS

SIN PROCEDENCIA - Un sector inesperado asoma como un importante agente de cambio en Estados Unidos: el empresariado. Compañías privadas han donado unos 8.200 millones de dólares a la causa de la justicia social. Por Haleluya Hadero. 900 palabras. AP Foto.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

REP-INM EUROPA-MIGRANTES

BRUSELAS - El acuerdo migratorio entre la Unión Europea y Turquía fue muy criticado y no está funcionando, pero ambos bandos están decididos a renovarlo y los europeos incluso piensan forjar más acuerdos de ese tipo con países de origen o de tránsito de migrantes. Por Lorne Cook y Suzan Fraser. 950 palabras. AP Foto.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-OLI TOKIO-ORGANIZADORES

TOKIO - En un nuevo revés para los demorados Juegos Olímpicos de Tokio -otro relacionado con un comentario hacia una mujer- su director creativo, Hiroshi Sasaki, renuncia tras referirse a una conocida celebridad japonesa de forma degradante. Por Stephen Wade y Yuri Kageyama. 589 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT EUROPA-RESUMEN

MILÁN - Recuperado de una lesión, Zlatan Ibrahimović podría tener minutos para enfrentar a su exclub cuando el Milan reciba al Manchester United en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Liga Europa. Empataron 1-1 en la ida. Por Daniella Matar. 500 palabras. AP Foto. Editores: partidos desde las 1800 GMT.

DEP-FUT COSTA RICA-JUICO

SAN JOSÉ - A siete años de una histórica actuación, el juicio por difamación que entablaron Navas, el capitán Bryan Ruiz y el volante Celso Borges -los tres referentes de aquel seleccionado- contra dos exdirectivos de la Federación Costarricense de Fútbol volvió a poner a exponer los conflictos de los futbolistas con el técnico.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-MUS RINGO STARR

LOS ÁNGELES - Si el adorado ex Beatle Ringo Starr quiere que uno cante, es difícil decir que no. Es por esto que una bandada de estrellas que incluyen a Paul McCartney, Sheryl Crow, Dave Grohl, Chris Stapleton, Lenny Kravitz y Jenny Lewis aparecen en el coro de su más reciente canción, “Here’s to the Nights”. El baterista de 80 años lanza un nuevo EP el viernes. Por Marcela Isaza. 600 palabras. AP Foto.

ESP-CIN CORONAVIRUS-EEUU-CINES

SIN PROCEDENCIA - ¡Arriba el telón! AMC Theatres dice que el 98% de sus cines en Estados Unidos estarán abiertos el viernes cuando un montón de salas reabran en California, y se espera que otras más se les unan el 26 de marzo. Por Michelle Chapman. 450 palabras. AP Foto.

ESP-ART VICENTE ROJO-DECESO

CIUDAD DE MÉXICO - Muere Vicente Rojo, artista mexicano de origen catalán galardonado con la Medalla Bellas Artes por su vasta práctica dentro de las artes visuales. El pintor, escultor y diseñador nacido en Barcelona tenía 89 años. 560 palabras.

___________________________________

