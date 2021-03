Líbano.- Hariri pide a Aoun unas presidenciales anticipadas si se ve "incapaz" de aprobar su propuesta de Gobierno

Después de que el presidente le pidiera formar Ejecutivo "rápidamente" o dimitir



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El primer ministro designado de Líbano, Saad Hariri, ha pedido al presidente, Michel Aoun, que convoque elecciones presidenciales anticipadas si es "incapaz" de firmar el decreto aprobando un nuevo Gobierno, después de que el mandatario le pidiera que formara Ejecutivo "rápidamente" o dimitiera, en medio de las tensiones entre ambos.



"Me ha sorprendido, como a todos los libaneses, que el presidente me invite al Palacio Presidencial para la formación inmediata de Gobierno a través de un discurso televisado", ha dicho en una serie de mensajes publicados a través de su cuenta en la red social Twitter, antes de resaltar que hasta la fecha se ha reunido 16 veces con Aoun desde que fue designado como primer ministro encargado de formar el Ejecutivo en octubre de 2020.



Así, ha incidido en que en todas ellas ha apostado por "un Gobierno de especialistas" y ha añadido que acudirá a la reunión "para discutir con él la distribución presente en sus manos desde hace muchas semanas para lograr una declaración inmediata sobre la composición del Ejecutivo".



"Si el presidente se considera incapaz de firmar los decretos para un Gobierno de especialistas que pueda aplicar las reformas necesarias, que detenga el colapso que sufren el país y el pueblo, tendría que decir a los libaneses los motivos reales que le llevan a intentar impedir la voluntad del Parlamento, que eligió al primer ministro designado", ha explicado.



En este sentido, ha hecho hincapié en que el mandatario "puede acortar el sufrimiento de los libaneses autorizando unas elecciones presidenciales anticipadas", que ha descrito como "el único método constitucional capaz de anular el efecto de ser elegido por los parlamentarios hace cinco años", igual que lo fue Hariri "hace cinco meses".



Las declaraciones de Hariri han llegado horas después de que Aoun reclamara a Hariri que forme Gobierno "de inmediato" o dimita, al tiempo que argumentó que, de lo contrario "seguirá arrastrando al país por un callejón sin salida", en medio de su peor crisis económica desde la guerra civil.



De esta forma, el presidente reiteró que las propuestas de Gobierno que hasta ahora ha presentado Hariri "no respetan el equilibrio nacional ni la Constitución", y le advirtió de que "la gente que sufre no tendrá piedad de los responsables de mantener el bloqueo".



La crisis económica se ha visto ahondada por la caída de la libra libanesa, que cotiza a cerca de 15.000 por cada dólar en el mercado negro, lo que ha provocado una oleada de protestas durante las últimas semanas, así como colas en las gasolineras ante el anuncio de un recorte de los subsidios.



Líbano, que afronta su peor crisis económica desde la guerra civil (1975-1990), se halla con un Gobierno en funciones desde agosto a raíz de la dimisión de Hasán Diab días después de las explosiones del 4 de agosto en el puerto de Beirut, que dejaron más de 200 muertos y 7.000 heridos.



Pese a la gravedad de la situación, las conversaciones sobre la formación del nuevo Gobierno permanecen bloqueadas, en medio de las tensiones entre Aoun y Hariri, lo que ha llevado a Diab a amenazar con poner fin a sus funciones si así ayuda a facilitar un acuerdo.