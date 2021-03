Las innovaciones tecnológicas harán más efectiva la lucha contra la covid-19

Paramédicos trasladan a una persona infectada de covid-19, al Hospital General de ciudad Juárez en el estado de Chihuahua (México). EFE/Luis Torres/Archivo

México, 17 mar (EFE).- Con el aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas como las vacunas y las pruebas serológicas se hará mucho mas efectiva la lucha contra la pandemia de la covid-19, aunque será indispensable mantener las medidas de higiene preventivas como hasta ahora, según coincidieron este miércoles varios expertos.

Durante el foro virtual "En busca de la inmunidad: el rol de las vacunas y las pruebas de anticuerpos", especialistas debatieron sobre la importancia que tienen hoy los biológicos contra la covid-19 y cómo los test serológicos podrán contribuir a optimizar la vacunación en el mundo.

Alexander Precioso, director de farmacovigilancia del Centro para el Manejo Riesgo y la Seguridad de Brasil, dijo que "sin duda la realización de test serológicos ha contribuido con las decisiones de las políticas públicas de salud".

Explicó que estas pruebas van a ser fundamentales para entender la efectividad de la vacuna: "los test serológicos pueden contribuir a la evaluación de la respuesta de la vacuna".

Pedro Cahn, director científico de la Fundación Huésped y profesor de enfermedades infecciosas en la Escuela de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, dijo que estas pruebas son útiles para saber cómo priorizar las vacunas.

Entre los usos más importantes de estos test está identificar qué proporción de población ha estado previamente expuesta al virus y cuál es su nivel de inmunidad ante el mismo, explicó.

Esto puede servir para decidir a qué personas se puede vacunar con biológicos que requieren una sola dosis y también ayudar en la farmacovigilancia para saber cómo funciona la vacuna.

Andrea Uboldi, integrante de la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn) de Argentina, afirmó que la mejor estrategia para lograr controlar la pandemia es contar con una vacunación rápida y efectiva.

La también exministra de Salud de Santa Fe dijo que, no obstante, la vacunación es una estrategia "a velocidad y ritmo", para lo cual también se necesita una gran disponibilidad de vacunas y que las promesas de entregas se presenten en momentos adecuados.

NO BAJAR LA GUARDIA

Gustavo A. Olaiz Fernández, director del Centro de Investigaciones en Políticas, Poblaciones y Salud (CIPPS) en la UNAM, señaló que el mundo aún está lejos de lograr una inmunidad colectiva, que supondría acercar la vacunación al 80 % de la población.

Explicó que esto se debe principalmente a las variantes del coronavirus SARS-CoV-2 que se han presentado en el mundo y por ello "la vacunación debe evolucionar al igual que el virus".

Agregó que la cercanía del periodo vacacional en casi toda Latinoamérica representa un desafío pues aumentará la movilidad y puede llevar a un fuerte resurgimiento de la pandemia en toda la región "y si esto se agrega que hay nueva cepas, se multiplica el riesgo".

Exaltó la importancia del testeo, pues muchas personas cursan la enfermedad de forma asintomática y relajan las medidas de higiene lo que aumenta las posibilidades de propagación.

"La recomendación es que una persona se haga pruebas si ha tenido el riesgo de ser contagiada, pero sobre todo es indispensable mantener las medidas de protección que ya conocemos: uso del cubrebocas, higiene de manos y distanciamiento social", manifestó.

Pese a la existencia de las vacunas, el experto dijo que hay que ser cautelosos pues aún no se sabe hasta dónde va a llegar la inmunidad del biológico y por cuántos meses será efectiva.

Los expertos coincidieron en que este es un momento para utilizar "las pruebas al máximo", pues no solo servirán para mejorar la utilización de las vacunas, sino también para identificar dónde está el problema y dónde la solución.

"A pesar de vacunarse hay que seguir protegiéndonos. Necesitamos seguir insistiendo: la vacuna no ha solucionado la pandemia, tenemos mucho camino por delante", concluyó Andrea Uboldi.