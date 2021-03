Las declaraciones de Rocío Carrasco que han hecho estallar a Antonio David

18/06/2020 Rocío Carrasco habla abiertamente sobre su vida en 'La Mañana'. MADRID, 18 (CHANCE) 'Sálvame Diario' ha conseguido las primeras declaraciones de Antonio David después de la tarde tan complicada que tuvo ayer con Jorge Javier Vázquez y éstas se han producido en Málaga: "Acabo de llegar, vengo de ver a mi madre. Quería saber cómo estaba mi madre. Me gustaría aclarar algo, el centro de la noticia es la persona que ha dado la noticia es rocío carrasco y es ella el centro de la noticia. Me gustaría que mi familia no tuviera que salir. Ellos no se han pronunciado jamás, que estén las cámaras en la casa de mi hija lo entiendo, pero no lo comparto. Las cámaras debían estar en Valdelagua". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



'Sálvame Diario' ha conseguido las primeras declaraciones de Antonio David después de la tarde tan complicada que tuvo ayer con Jorge Javier Vázquez y éstas se han producido en Málaga: "Acabo de llegar, vengo de ver a mi madre. Quería saber cómo estaba mi madre. Me gustaría aclarar algo, el centro de la noticia es la persona que ha dado la noticia es rocío carrasco y es ella el centro de la noticia. Me gustaría que mi familia no tuviera que salir. Ellos no se han pronunciado jamás, que estén las cámaras en la casa de mi hija lo entiendo, pero no lo comparto. Las cámaras debían estar en Valdelagua".



Después de hacerse públicas las declaraciones de Rocío en las que asegura que se intentó suicidar y que fue víctimas de malos tratos por parte de Antonio David, éste deja claro que: "Quiero que quede claro, mi exmujer me denunció por violencia de género tanto física y psicológicamente y fui absuelto. La voy a denunciar y la voy a llevar a un juzgado. No voy a pasar tres años encerrado en mi casa porque me había puesto una etiqueta y me moría de vergüenza. En mi vida la he faltado el respeto ni la he tocado ni un dedo. Me voy a querellar contra ella. Estoy preparado, mi familia no va a volver a pasar por esto. No tiene la verdad absoluta. No voy a permitir que ella vuelva a hacer creer a la sociedad que soy una persona que la ha maltratado".



De hecho, el colaborador ha asegurado que va a tomar medidas legales contra ella: "Voy a hablar con mi abogado, he pedido permiso a la dirección del programa para venir a Málaga y asesorarme. Si ella dice que soy el responsable de que se haya intentado suicidar lo va a tener que demostrar. Si es la forma de empezar de nuevo de ella se ha equivocado".



Además, el programa ha emitido los primeros minutos del primer capítulo y han sido bestiales: "Lo que voy a contar no es fácil, creo que ya es demasiado tiempo escuchando mentiras y quiero que se sepa la verdad" y ha asegurado mirando a cámara que no es la persona que se ha retratado en televisión durante estos 25 años: "Yo no soy eso, no soy esa persona", tachando a Antonio David de: "Un ser que lo que ha hecho durante mucho tiempo ha sido intentar destrozarme y acabar conmigo pública y personalmente".



Más declaraciones de Rocío Carrasco: "No me siento maltratada, me siento muy maltratada he tenido miedo a vivir la vida que me estaban haciendo vivir, he tenido pánico a levantarme por la mañana porque no sabía que me iba a pasar durante el día, a eso le he tenido terror, porque sabes que algo te iba a pasar, pero no sabes el qué" y ha confesado por qué ha estado callada todo este tiempo: "Por dos motivos, por terror y por la cara de esos dos hijos que son mis hijos".



También le preguntan a la hija de Rocío Jurado si recuerda el último día que vio a su hija y contesta: "Sí, el 27 de julio del 2012, el peor día de mi vida" y también recuerda el último día que vio a su hijo: "Un 23 de junio del 2016, son dos fechas que no se me olvidan nunca, le dije que disfrutara mucho de su verano y que en septiembre ya tenía la boda de su madre, que era lo que él quería, ese día no llegó, no dejaron que llegara".



En el cuarto vídeo hemos oído a Rocío hablar sobre el problema con su hijo y además, asegura que lo más importante para ella siguen siendo sus hijos: "Habrá quien me entienda y quiera hacer como que no me entiende y habrá quien no me entienda realmente, yo solamente puedo demostrar la verdad. Dentro de toda esta historia hay unos puntos muy específicos con los que se entiende perfectamente toda la situación del niño. Si algo me he considerado en la vida es 'buena madre' porque yo me he puesto por encima de mis hijos siempre y yo he estado malviviendo durante 20 años con tal de yo no contribuir al sufrimiento de dos niños. A mi me ha arrancado de cuajo lo más importante que, bajo mi punto de vista, tiene una mujer".