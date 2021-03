Las claves por las que Rocío Carrasco habla ahora

31/01/2020 Rocío Carrasco, en el centro del huracán mediático una vez más, aunque ella prefiera no pronunciarse directamente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Hoy en 'Sálvame Diario' se están hablando de las claves por las que Rocío Carrasco ha decidido hablar ahora en una serie-documental. Lo cierto es que desde que salió este tema a la palestra mediática, no hemos parado de hablar de él, pero lo que no sabíamos es lo que se ha contado hoy, en voz de la protagonista, en el plató de televisión de este programa.



PRIMERA CLAVE: "ESTA HISTORIA COMIENZA EL DÍA EN QUE ROCÍO CARRASCO NO MURIÓ".



Muchos han sido los compañeros que han intentado entender esta frase, de hecho Gema López ha sido la primera que ha levantado la liebre y ha confesado que hace un año, Rocío Flores estaba muy preocupado por la salud de su madre. Jesús Manuel además ha añadido que la Navidad del 2019, la hija de la Jurado estuvo muy mal y pasó Nochebuena en la cama.



SEGUNDA CLAVE: "HUBO UN DÍA, NO MUY LEJANO, EN EL QUE ROCÍO CARRASCO INTENTA QUITARSE LA VIDA. NO PUDO SOPORTAR NI UN DÍA MÁS LA PRESIÓN MEDIÁTICA NI EL MALTRATO DE SU EXMARIDO Y TRAS AÑOS DE PENSAMIENTOS PERSISTENTES DE QUERER MATARSE DECIDE HACERLO"



Jorge Javier Vázquez ha contado que cuando la conoció, que por aquel entonces estaba Antonio David en 'GH VIP', la niña estaba muy preocupada por la madre y esto puede ser debido a que le llegó información sobre el delicado estado de la madre.