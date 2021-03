La RFEF anuncia que no habrá público en la final de Copa del 3 de abril

GRAFAND3969. SEVILLA, 12/11/2020.- Vista del estadio de La Cartuja ya preparado para la celebración del encuentro oficial de la Selección Absoluta masculina de fútbol ante Alemania correspondiente a la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones previsto para el próximo día 17 de noviembre. EFE/ Raúl Caro

Madrid, 18 mar. (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este jueves que no habrá público en la final de la Copa del Rey 2020 que enfrentará a Athletic Club y Real Sociedad el próximo 3 de abril en el estadio La Cartuja de Sevilla.

En un comunicado la RFEF confirmó el acuerdo alcanzado en este sentido con la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, con la que ha mantenido contactos durante las últimas semanas, y señaló que "se ha valorado especialmente el hecho de que las aficiones no puedan desplazarse y acudir al estadio de la Cartuja" para que el partido "se desarrolle sin la asistencia de público en las gradas del estadio de La Cartuja".

"La situación epidémica actual y las medidas establecidas que suponen el cierre perimetral de la movilidad, tanto para la comunidad autonómica de Andalucía, como de la provincia de Sevilla, hacen inviable que aficionados no residentes en la provincia puedan acudir a presenciar dicho encuentro. De todo esto se ha informado a ambos clubes, que han comunicado que acatarían cualquier decisión de la RFEF", explicó.

No obstante la RFEF mantiene para esta tarde la reunión convocada para abordar aspectos relacionados con el partido con los clubes finalistas y representantes de la Junta de Andalucía y el Consejo Superior de Deportes (CSD).

En su comunicado la RFEF apuntó que en las reuniones mantenidas con la junta anteriormente "se ha analizado la situación asistencial sanitaria y los datos epidemiológicos actuales en Sevilla, comunicando la administración sanitaria, que la celebración de dicho encuentro con afluencia de público supondría la calificación de riesgo epidémico moderado por COVID-19, lo que permitía la asistencia de un aforo limitado".

También recordó que de común acuerdo con los clubes finalistas, aplazó el año pasado la celebración de la final "con el objetivo de aspirar a que la final se celebrase con la asistencia de ambas aficiones".

"Bajo esa premisa, la Real Federación Española de Fútbol ha trabajado siempre dentro del más estricto marco de cumplimiento a las decisiones de las autoridades sanitarias, siendo siempre sensibles a sus recomendaciones", añadió el organismo.

Ayer, tras la publicación de informaciones sobre la posible presencia de público en la final, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, manifestó que no "es posible, adecuado, oportuno ni conveniente".

Darias se pronunció así al término del Consejo Interterritorial de Salud, en el que todos los consejeros autónómicos expresaron su preocupación por la celebración de este acto con un aforo de más de 10.000 personas.