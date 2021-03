La reacción de Rocío Flores a las primeras palabras de su madre en la docuserie sobre su vida

04/10/2020 Rocío Flores ha pasado un día en la capital después de haber disfrutado de una escapada a Cantabria con Jorge y Albert Barranco EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Este miércoles el programa 'Sálvame' ha emitido un adelanto de la esperada serie documental protagonizada por Rocío Carrasco que se estrenará en Telecinco el próximo domingo, 'Rocío, la verdad para seguir viva'. Una reflexión que deja claras las intenciones de la hija de Rocío Jurado al dar este paso al frente después de 25 años de silencio para hablar de los episodios más polémicos de su vida y contar su versión en primera persona: "Para renacer hay que morir, como el ave fénix, quemar las alas empapadas en la inmundicia y dejar que nuevas alas crezcan, alas de oro, de luz y rocío".



Unas palabras a las que Antonio David - presente en 'Sálvame' - reaccionaba con preocupación aunque intentando mantener la calma, puesto que sus hijos le conocen perfectamente y además asegura que tiene documntación guardada para contraatacar a Rocío Carrasco si es necesario.



Por su parte, Rocío Flores continúa firme en su postura de no pronunciarse sobre la reaparición mediática de su madre y continúa con su rutina diaria ajena a la polémica. Esta mañana, la joven ha acudido al gimnasio y, con un rostro muy serio que refleja que no está pasando por su mejor momento, evitaba confesar qué le han parecido las primeras palabras de su progenitora asegurando que "para renacer hay que morir como el ave fénix" y si entiende qué quiere transmitir a la audiencia con ellas.



En su línea, y a pesar del gran revuelo medíático que ha originado la docuserie protagonizada por su madre, Rocío no piensa dar su opinión, por lo menos por el momento. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción!