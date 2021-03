La OMS resalta el "increíble" progreso en España frente a la covid pero desaconseja relajar las medidas

La policía realiza controles a los viajeros en la estación de Atocha en Madrid. EFE/ Emilio Naranjo

Copenhague, 18 mar (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) elogió este jueves el "increíble" progreso registrado en España en la reducción del contagios de coronavirus en las últimas semanas, pero alertó a la vez contra un relajamiento de las restricciones y medidas que han permitido que se produjese esa bajada.

"Tenemos que reconocer que España ha hecho un progreso increíble en romper la transmisión desde principios de año, cuando alcanzó el pico con unos 42.000 nuevos casos al día. Ahora se ha reducido siete veces. Los casos han descendido de forma muy efectiva y eso debe reconocerse", dijo en rueda de prensa la responsable de Emergencias de OMS-Europa, Catherine Smallwood.

Smallwood recordó que el coronavirus no ha cambiado "de forma significativa" desde el inicio de la pandemia y, si lo ha hecho, es para mejorar su transmisibilidad con nuevas variantes más contagiosas.

De ahí que señalara que cada decisión que se tome en relación con las próximas festividades religiosas como la Semana Santa debe hacerse prestando atención a no socavar los esfuerzos hechos hasta ahora.

"Hay un riesgo de que suban los casos, lo estamos viendo en varios países. La cobertura de las vacunas no ha llegado a los grupos que están impulsando la transmisión, así que tenemos que confiar en las medidas que tenemos", manifestó Smallwood, quien llamó a ser "prudentes" y permanecer "vigilantes", ya que seguimos siendo "vulnerables".

Hablando sobre la relajación de medidas en general, el director de OMS-Europa, Hans Kluge, recordó que los nuevos casos han subido por tercera semana consecutiva, aunque no las muertes, y que "en el momento en que se levante la presión sobre el virus, puede haber un aumento".