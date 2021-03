Keylor Navas jugará ante México pero no contra Bosnia para evitar la cuarentena

En la imagen, el arquero de Costa Rica Keylor Navas. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 18 mar. (EFE).- El portero del PSG francés, Keylor Navas, jugará el partido amistoso de la selección de Costa Rica frente a México el 30 de marzo, pero no lo hará ante Bosnia tres días antes con el fin de evitar la cuarentena que debería cumplir si viaja a un país fuera de la Unión Europea.

Así lo informó este jueves la Federación Costarricense de Fútbol al divulgar la lista de futbolistas convocados por el seleccionador Ronald González para hacer frente a los dos partidos amistosos.

Costa Rica visitará Bosnia el 27 de marzo, país que no forma parte de la Unión Europea, y el día 30 se enfrentará a México, en Austria.

"En el caso de Keylor Navas, solo estará para el segundo partido, ante México, que se disputará en un territorio de la Unión Europea. No estará frente a Bosnia, pues si viaja a ese país (que está fuera de la UE), el Gobierno francés le exigiría una cuarentena" por la pandemia de la covid-19 al regresar para integrarse al PSG, indicó la Federación Costarricense.

Navas es en la actualidad la principal figura de Costa Rica y demuestra un gran nivel tanto en los torneos franceses como en la Liga de Campeones de Europa, certamen en el que fue pieza clave para que el PSG eliminara al Barcelona en los octavos de final.

El lugar de Navas en el partido contra Bosnia lo tomará el guardameta del Alajuelense local Leonel Moreira.

En la lista de convocados de Costa Rica también sobresale el regreso del veterano centrocampista Bryan Ruiz tras año y medio de ausencia, y quien tras su paso de más de una década por el fútbol europeo y dos temporadas en el Santos brasileño, en 2020 retornó a Costa Rica para jugar con el Alajuelense, en busca de retomar nivel.

Ruiz, de 35 años, mundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018, ha dicho en varias ocasiones que si sueño es jugar del Mundial de Catar 2022.

Para los amistosos de marzo Costa Rica tendrá las bajas sensibles por lesión de los zaguero Óscar Duarte (Levante-ESP) y Giancarlo González (Galaxy-USA).

La convocatoria de Costa Rica está compuesta por 12 futbolistas de la liga local y 11 provenientes del exterior.

Entre los llamados está el lateral derecho del Bochum alemán Cristian Gamboa, el zaguero del Millonarios colombiano Juan Pablo Vargas, el lateral izquierdo del Copenhague danés Bryan Oviedo, el centrocampista del Deportivo La Coruña español Celso Borges, y el delantero del León mexicano Joel Campbell.

Los futbolistas convocados de la Liga local viajarán a Europa el próximo domingo y el resto se unirán allí a la concentración.

Lista completa de convocados:

Porteros: Keylor Navas (PSG-FRA), Leonel Moreira (Alajuelense) y Esteban Alvarado (Limón).

Defensas: Kendall Waston (Saprissa), Francisco Calvo (Chicago Fire-USA), Pablo Arboine (Santos), Keysher Fuller (Herediano), Juan Pablo Vargas (Millonarios-COL), Bryan Oviedo (Copenhague-DEN), Cristian Gamboa (Bochum-GER), Ronald Matarrita (Cincinnati-USA).

Centrocampistas: Celso Borges (Deportivo La Coruña-ESP), Allan Cruz (Cincinnati-USA), Yeltsin Tejeda (Herediano), Bryan Ruiz (Alajuelense), Barlon Sequeira (Alajuelense), Chirstopher Núñez (Cartaginés), Suhander Zúñiga (Herediano) y Wilmer Azofeifa (San Carlos).

Delanteros: Joel Campbell (León-MEX), Felicio Brown (Wisla Cracovia-POL), Ariel Lassiter (Houston Dynamo-USA) y Johan Venegas (Alajuelense).