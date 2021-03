Isa Pantoja espera que pronto se acabe el malestar entre Kiko Rivera y su madre

23/01/2021 Isa Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Este miércoles nos despertábamos con una nueva exclusiva de Kiko Rivera en la que exponía nuevamente sus sentimientos y aseguraba que prefería ver a su madre en la cárcel, que en Cantora, ya que en prisión no estaría con su tío Agustín Pantoja y eso le vendría muy bien.



Hemos hablado con Isa Pantoja y nos ha confesado que está cansada de la guerra que hay servida entre su madre y su hermano... pide que Kiko pare ya de dar declaraciones para que las cosas se calmen y pueda haber un acercamiento entre los dos: "Me gustaría que se acabara, está la cosa así y es desagradable, por una parte y por otra, espero que la cosa se calme y ya no haya más declaraciones... por lo menos se calme un poco la cosa".



Por mucho que desee que su hermano deje de hablar, Isa Pantoja sabe perfectamente que hasta que no se deje de hablar públicamente del conflicto, no habrá una posibilidad de que se arreglen las diferencias que tienen: "En cuanto paren de haber terceras personas y declaraciones de Kiko la cosa se va a calmar".



En cuanto a cómo está la cantante, su hija asegura que: "Ya sabéis como está y como estaría cualquier madre con estas informaciones que son bastantes graves" y también nos ha asegurado que no es su hijo el que tiene que hacer por ver a su abuela, sino al revés: "Son los adultos los que tienen que dar el paso, él le echa de menos, pero no son los niños los que tienen dar el paso".