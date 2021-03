Irán.- Irán publica un informe final tras investigar el derribo accidental de un avión ucraniano

Ucrania y Canadá rechazan el informe de Irán al asegurar que no da respuestas a lo que sucedió



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Las Organización de Aviación Civil de Irán ha publicado este miércoles un informe final tras la investigación sobre el derribo accidental de un avión de pasajeros ucraniano que provocó la muerte de los 176 pasajeros a bordo.



El documento, disponible en la página web de la aviación iraní y recogido por la agencia de noticias ISNA, consta de 285 páginas y hace referencia al accidente del vuelo PS752 de Ukraine International Airlines, que fue derribado por dos misiles iraníes el 8 de enero de 2020, poco después de despegar de Teherán.



El informe identifica cuatro fallos clave de los militares iraníes, sin especificar una rama o unidad en concreto, incluyendo un error en la alineación de un sistema de defensa de corto alcance, una "comunicación defectuosa" entre los militares y civiles del espacio aéreo, la identificación errónea del avión y el incumplimiento de los procedimientos de comando de rutina requeridos para el lanzamiento de misiles, informa Bloomberg.



También detalla que un "operador" había identificado el avión como un "objetivo" y disparó contra la aeronave, ya que las especificaciones del avión de que se trataba de un avión civil no llegaron al centro de mando.



A pesar de estos detalles, el escrito no dice el nombre de este "operador" ni de ningún otro implicado. También detalla otros aspectos del accidente, como las partes del avión que se pudieron recuperar o una transcripción de la cabina de mando recuperada de los registradores de vuelo.



El incidente provocó una escalada de las tensiones entre Teherán y los países de origen de los pasajeros del avión --Ucrania, Canadá, Afganistán, Gran Bretaña y Suecia--, ya que inicialmente las autoridades iraníes se negaron a admitir que había derribado la aeronave.



Por su parte, tanto Canadá como Ucrania han rechazado el informe, ya que aseguran que no da respuestas a lo que sucedió. Según el ministro de Asuntos Exteriores canadiense, Marc Garneau, y el de Transportes, Omar Alghabra, el documento no contiene "ningún hecho o prueba sólida".



Asimismo, se han mostrado "profundamente preocupados por la falta de información convincente" y han anticipado que Canadá hará públicas las conclusiones de su propia investigación sobre el accidente en los próximos días.



Mientras que el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha considerado a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que el informe contiene "numerosas violaciones de las normas internacionales" y que las autoridades iraníes han intentado "ocultar las verdaderas causas del incidente".