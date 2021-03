Imputadas en Panamá 25 personas en un caso que implica al expresidente Martinelli

En la imagen, el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 18 mar (EFE).- La Fiscalía de Panamá dijo este jueves que ha pedido enjuiciar a 25 personas por supuesto blanqueo de capitales para la compra de un conglomerado de medios, un caso que involucra al expresidente Ricardo Martinelli y por el que tiene prohibición de salida del país desde julio de 2020.

La vista fiscal de este caso, conocido como "New Business", concluyó y el expediente de 161 tomos fue entregado este jueves al Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, indicó el Ministerio Público (MP, Fiscalía) en un comunicado.

"En la vista fiscal el Ministerio Público pide llamamiento a juicio para 25 personas y el sobreseimiento para 9, investigadas por la presunta comisión del delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de blanqueo de capitales (...) el cual establece una pena de 5 a 12 años de prisión", indicó la Fiscalía sin identificar a nadie.

Dentro de la investigación "se pudo establecer que se transfirieron, a través de un complejo esquema, 43.912.828,94 dólares para la compra de un medio de comunicación social, monto del cual se ha logrado recuperar 9.200.000,00 dólares en acciones".

Estas acciones "fueron remitidas al Tesoro Nacional, lo que representa a su vez la recuperación de un 30 % de las acciones del Grupo Editorial para el Estado", afirmó la Fiscalía.

El caso "New Business" está relacionado con la compra de un conglomerado de medios de comunicación en 2010, durante el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), a través de un supuesto blanqueo de capitales que involucró una decena de bancos locales, de Suiza, China y EE.UU.

Por este caso, Martinelli, quien arrastra imputaciones por diferentes casos de corrupción, entre ellos las coimas de Odebrecht, mantiene desde el año pasado las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad.

El expresidente ha sostenido en varias ocasiones que este caso es una "persecución política" hacia su persona y que le "quieren involucrar".

Martinelli huyó en 2015 de Panamá y fue detenido en Miami (EE.UU.) en junio de 2017 en razón de un pedido de extradición por el caso conocido como "pinchazos" (escuchas ilegales), y tras librar durante un año una batalla legal fue entregado a Panamá.

Está previsto que el expresidente enfrente en junio próximo un nuevo juicio por un caso de escuchas ilegales después de que el primero, en el que fue declarado no culpable, fuera anulado por una corte de Apelaciones.

También está imputado en Panamá del delito de supuesto lavado de activos por el caso Odebrecht, y sus dos hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, están arrestados en Guatemala desde 6 de julio de 2020 a petición de Estados Unidos por una orden de extradición por supuesto delito blanqueo con relación a la constructora brasileña.