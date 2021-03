Ibra: "Estoy de vuelta porque lo merezco, por lo hecho en los últimos meses"

EFE/EPA/MATTEO BAZZI/Archivo

Copenhague, 18 mar (EFE).- El delantero del Milan Zlatan Ibrahimovic, de 39 años, asegura que su regreso a la selección sueca obedece a su rendimiento reciente, que lo siente como algo "irreal" y que él y el seleccionador han olvidado sus disputas pasadas.

"Estoy de vuelta porque lo merezco, por lo hecho en los últimos meses, no porque me llame Zlatan y sea Ibrahimovic, sino por lo que aporto en el campo. Por eso es por lo que te eligen", dijo "Ibra" en una entrevista al canal de YouTube de la Federación Sueca de Fútbol, dos días después de su regreso al equipo nacional tras cinco años.

La estrella sueca, que se retiró de la selección después de la Eurocopa 2016, ha mantenido una relación tirante con el técnico Jan "Janne" Andersson, al que criticó por no haber incluido a jugadores de origen extranjero en su primera lista al asumir el cargo.

"Ibra" sorprendió hace unos meses mostrando su interés en volver al equipo, y Andersson viajó a Italia el otoño pasado para reunirse con él y discutir un posible regreso.

"Hablamos de todo. En pocas palabras: trazamos una raya sobre todo lo ocurrido y miramos adelante. Nos tratamos con respeto", explicó el exjugador del Barcelona, Juventus y Manchester United, entre otros equipos.

Andersson es una persona "directa" y con "mentalidad ganadora", resaltó el delantero sueco.

"Janne me preguntó: '¿Quieres venir?' Fui muy sincero: 'Janne, el día que hagas la lista, pregúntame un día antes si estoy para jugar y te responderé con franqueza' Y cuando ese día llegó, dije que me sentía preparado", explicó el máximo goleador histórico de la selección sueca, con 62 goles en 116 partidos.

Ibrahimovic resaltó que siente que mantiene "un nivel muy alto" y que puede ayudar al equipo "de muchas formas", tanto dentro como fuera del campo de juego, aunque admite que representar a su país a su edad es "un poco irreal".

"La mentalidad es la misma, él quiere ganar a cualquier precio. Tiene más experiencia hoy, es más listo (si es que es posible), se mueve con más inteligencia y hace lo que tiene que hacer para ayudar al equipo de la mejor forma", afirmó sobre sí mismo.

Ibrahimovic ha sido convocado para el debut de Suecia en la fase de clasificación para Catar 2022 contra Georgia y Kosovo, que con Grecia y España conforman el grupo B de la zona europea.

Suecia está también encuadrada con España en el mismo grupo de la próxima Eurocopa, aplazada el año pasado por el coronavirus y que está previsto que se dispute este verano.