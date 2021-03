Honduras sigue el escrutinio mientras aspirante oficialista acepta su derrota

Miembros del ejército montan guardia durante el escrutinio de las elecciones primarias celebradas para escoger los candidatos para los comicios generales hoy, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Tegucigalpa, 18 mar (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras sigue este jueves el escrutinio de las elecciones primarias que dan a Nasry Asfura, del Partido Nacional; Xiomara Castro, del Libertad y Refundación (Libre), y Yani Rosenthal, del Liberal, como virtuales candidatos para los comicios presidenciales.

"El escrutinio de actas continúa para asegurar que cada voto cuente en la construcción de la democracia. Te recordamos que los únicos resultados oficiales son los del CNE en estas elecciones primarias 2021", indicó el ente electoral en Twitter.

El presidente del Parlamento hondureño, Mauricio Oliva, precandidato a la Presidencia por el gobernante Partido Nacional, reconoció este jueves su derrota electoral frente a su rival Asfura, alcalde de Tegucigalpa.

Oliva indicó, en Twitter, que los primeros resultados oficiales del órgano electoral muestran "una tendencia irreversible" que no lo favorecen.

"Respetuoso de la institucionalidad, acepto los mismos (resultados del CNE) y quedo atento de los demás niveles electivos prestos a defender las posiciones logradas por nuestros candidatos", señaló.

Según el escueto informe preliminar del CNE, Asfura, quien ocupa el cargo de alcalde de Tegucigalpa desde 2014, ha obtenido 101.573 votos, mientras que Oliva, quien está al frente del Parlamento por dos períodos consecutivos, cuenta con 36.258 entre 1.013 actas procesadas del Partido Nacional, en el poder.

El ente electoral informó la noche del miércoles únicamente de los resultados para el nivel de candidatos a la Presidencia de los partidos Nacional, Libre, primera fuerza de oposición, y Liberal.

En un segundo mensaje, Oliva agradeció "profundamente a todos los que creyeron en nuestro proyecto, por su lealtad, compromiso y trabajo tesonero. ¡Gracias de corazón!".

Destacó, en otro mensaje, que "el futuro pasa por una unidad sincera, que más que decirla hay que construirla con respeto, inclusión verdadera y sin imposiciones".

Horas después, Asfura respondía: “Gracias Dr. Mauri, aquí solamente ha ganado el pueblo que ha colocado sus esperanzas en nuestro liderazgo. Con diálogo, consenso y trabajo estoy convencido que #Juntos Podemos labrar mejores días para nuestra querida Honduras”.

“El compromiso y la misión siguen siendo: Trabajar y servir con más fuerza y convicción para bien de todos los hondureños”, señaló Asfura, quien invitó a Mauricio Oliva a trabajar juntos para “lograr que las vidas de los 10 millones de hondureños sean mejores”.

LUIS ZELAYA NO ACEPTA RESULTADOS

Algunos aspirantes del Partido Liberal, segunda fuerza de oposición, continuaron protestando contra unos resultados preliminares de los que no se fían, y afirman que hubo "fraude".

Rosenthal, exministro que estuvo preso tres años en Estados Unidos condenado por lavado de dinero ligado al narcotráfico, según el CNE, con 785 actas procesadas, se impone en el Partido Liberal con 38.850 votos, seguido de Luis Zelaya (18.997) y Ángel Darío Banegas (9.948).

Zelaya solicitó el lunes al CNE un recuento de actas y votos de los comicios primarios, que no son obligatorios, y este jueves dijo que los liberales exigen “transparencia” en la revisión de las urnas.

“La mayoría del Partido Liberal exige eficiencia, transparencia e inmediatez en la revisión de las urnas y recuento de actas electorales bajo la observación de todos”, indicó Zelaya, en un mensaje en Twitter, que acompaña una fotografía de una reunión con Banegas.

En la víspera, Zelaya indicó que denunciará ante todos los organismos "un fraude" en su contra y lamentó que la institucionalidad de Honduras "sigue debilitada".

"Hemos ganado las ciudades de Honduras, nunca he visto en la historia democrática del país, que ganando en esas ciudades, se pierda una contienda electoral", subrayó.

En Libre, Xiomara Castro, ex primera dama y esposa del depuesto expresidente Manuel Zelaya, sigue en primer lugar con 26.228 votos, seguida de Nelson Ávila, con 5.237; Carlos Eduardo Reina, con 1.663, y Wilfredo Méndez, con 1.408, de un total de 321 actas escrutadas.

Se prevé que el órgano electoral divulgue esta noche nuevos resultados de las elecciones primarias, previas a las generales del 28 de noviembre.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) solicitó este jueves al CNE que "agilice" el proceso de conteo y digitalización de las actas electorales, para conocer pronto la voluntad de los hondureños expresada en las urnas.

Ante los resultados divulgados hasta ahora por el CNE, que representan el 9 % del total de actas, la empresa privada instó a los políticos a mantener "la calma", mientras que al ente electoral le pidió permitir la observación del escrutinio.