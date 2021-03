Fútbol/Liga Europa.- Manchester United, Arsenal y Roma, rivales a evitar para Villarreal y Granada

18/03/2021 Ocho equipos clasificados para los cuartos de final de la Liga Europa DEPORTES UEFA



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Villarreal y el Granada conocerán este viernes sus rivales en cuartos de final de la Europa League después de solventar su pase ante Dinamo Kiev y Molde, respectivamente, con la esperanza de evitar a los clubes más poderosos de la antepenúltima ronda del torneo.



Uno de ellos es el Manchester United, rebotado de la Champions, accedió a cuartos tras eliminar a un Milan venido a menos. El clásico europeo de vuelta se decidió con 0-1 para los 'red devils' gracias a un tanto de Paul Pogba.



También estará el Arsenal que -pese a su derrota, igual que el Granada-, pudo apear al Olympiacos para seguir con vida, mientras que la Roma sí doblegó al Shakhtar Donetsk, otro de los equipos que había caído en la fase de grupos de la 'Champions' gracias a un doblete del español Borja Mayoral (1-2).



Completan el bombo de esta ronda el Slavia de Praga, que eliminó al Rangers, el Dinamo de Zagreb, que ha tumbado al Tottenham de José Mourinho (3-0) tras el 2-0 de la ida, y el Ajax, que no tuvo problemas para dejar en el camino al Young Boys suizo.



El sorteo se celebra este viernes en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon (Suiza) y no estará dirigido como rondas anteriores. En esta ocasión no habrá cabezas de serie ni protección por país. Cualquier restricción será anunciada antes del sorteo.



Además, la jornada se aprovechará también para sortear las semifinales, también sin cabezas de serie ni condicionantes; así como se deterinará el equipo 'local' en la final por razones administrativas. Los cuartos de final se jugarán el 8 de abril y la vuelta el día 15. Las 'semis' tendrán lugar el 29 de abril y el 6 de mayo. La final se disputará el miércoles 26 de mayo en el Gdansk Arena de Polonia.



--EQUIPOS CLASIFICADOS PARA CUARTOS.



Manchester United (ING).



Arsenal (ING).



Dinamo Zagreb (CRO).



GRANADA (ESP).



VILLARREAL (ESP).



Ajax (HOL).



Roma (ITA).



Slavia Praga (RCH).