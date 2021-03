Fútbol/Liga Europa.- Emery: "Esto nos hace recuperar la confianza"

24/02/2021 Unai Emery en rueda de prensa DEPORTES



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Villarreal, Unai Emery, realizó un balance "muy positivo" de la clasificación a cuartos de final de la Liga Europa y aseguró que triunfos como el de este jueves ante el Dinamo de Kiev (2-0) les permite "recuperar la confianza y ver las cosas con cierto optimismo".



"Hemos hecho una eliminatoria muy seria. Allí conseguimos un buen resultado, desactivamos sus contragolpes, sus cualidades individuales, marcamos diferencias en el marcador y hoy le hemos dado continuidad", manifestó Emery en declaraciones a Movistar.



"Pensamos que si ellos tenían opciones de engancharse hubieran sacado lo mejor pero no se lo hemos permitido. Hemos dado una marcha más a raíz del inicio, estuvimos fuertes, hemos buscado el segundo y luego ya el segundo tiempo fue más plácido porque ellos ya han visto que no tenían opciones y el equipo ha estado muy serio y muy sólido. Esto nos hace recuperar confianza y nos hace ver las cosas con cierto optimismo", añadió el de Hondarribia.



Preguntado por Gerard Moreno, el técnico del 'submarino amarillo' dijo que el trabajo se realiza a "nivel colectivo desde las situaciones indidividuales". "Gerard da mucho, nos da goles y asistencias, pero necesitamos tambien de los demás".



"Él adquiere cierto protagonismo y quermeos que los demás se incorporen en base a los goles y asistencias. Hoy particularmente quiero destacar al colectivo porque hemos controlado, hemos realizado buenas situaciones intermedias, y creo que los goles del resto vendrán. Gerard que siga aportándonos lo que nos aporta", agregó.



"¿La final? No pensamos en la final, pensamos en cada eliminatoria y en vivir los procesos y los caminos. Que consigas el éxito en el último tramo va a depender de lo que seamos capaces de construir como equipo. Y ser fuertes y superar lo que venga por delante. Tiene que ser un reto el hecho de encontrar la regularidad que perdimos en su momento", dijo.



"En cuanto al equipo que nos pueda tocar en el sorteo no puedo decir a quién queremos, será el sorteo el que lo diga. Tendremos que adaptarnos. Se han quedado equipos buenos en el camino pero tendremos esa oportunidad de disfrutar de los cuartos. No tengo en cuenta más que el rival deportivo y la dificultad que pueda entrañarnos. Cualquier equipo que nos toque lo vamos a aceptar y no habrá nada más", sentenció al ser cuestionado si prefería evitar el Arsenal, uno de sus exequipos.