Fútbol/Liga Europa.- Diego Martínez: "Disfrútenlo porque esto es algo único e histórico"

17/02/2021 El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, en rueda de prensa de la Liga Europa (UEFA Europa League) DEPORTES GRANADA CF



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Granada, Diego Martínez, se mostró exultante tras conseguir el pase a los cuartos de final de la Liga Europa y pidió a sus aficionados que lo disfruten porque se trata de "algo único e histórico" en el club andaluz.



"Enhorabuena, felicidades, disfrútenlo porque esto es algo único e histórico. Me siento muy, muy, orgulloso de mis jugadores porque independientemente de las circunstancias con las que llegábamos al partido siempre conseguimos salir adelante", destacó el técnico del conjunto nazarí en rueda de prensa.



"Nosotros somos un equipo con mayúsculas", añadió al ser preguntado por cómo se repuso Vallejo tras el gol en propia meta. "Otro ejemplo más. No estaba para jugar, pero era el único disponible en esa posición y lamentablemente tuvo esa acción del gol en contra. Sin embargo, en líneas generales hizo un buen partido. Participó en el segundo gol, en el empate nuestro", recordó.



Además, Martínez afirmó que "esto no va de acciones puntuales, va de ser un equipo y saber adaptarnos al partido según lo que necesite". "El inicio fue bueno, solo nos faltó el gol, generamos ocasiones, pero luego evidentemente -como dije en la previa- si no aprovechas esto siempre hay opciones para los dos equipos", dijo.



"No merecíamos ir perdiendo al descanso. El Molde es un buen equipo y sabíamos que tendría sus opciones, pero el único análisis que existe es que estamos en la siguiente ronda", manifestó el preparador de los nazaríes.



Además, también fue preguntado por la imagen del grupo -unidos como una piña- tras lograr el billete a cuartos pese a la derrota de este jueves (2-1). "No es que después de conseguir algo histórico formemos una piña, eso no es lo importante. Lo realmente importante de este equipo es que cuando todas las adversidades le vienen encima son ellos los primeros que confían y creen", espetó.



"Cuando el exterior se pone nervioso por una derrota, ellos creen, son generosos con el compañero y luchan hasta el final", sentenció Diego Martínez.