Fútbol.- LaLiga niega que Tebas amenazara al Barça con jugar en Segunda si no había aval

Según el excandidato Toni Freixa, Tebas así lo comunicó al presidente de la Gestora en pre-campaña



BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)



LaLiga niega que su presidente, Javier Tebas, amenazara de ningún modo al FC Barcelona con jugar en LaLiga SmartBank si el presidente electo tomaba posesión del cargo sin haber presentado el aval económico pertinente, en alusión a los comentarios del excandidato Toni Freixa.



"LaLiga quiere recordar que, en caso de que el recién elegido presidente de un club no presente aval, legalmente solo cabe la repetición de elecciones y nunca el descenso de categoría", esgrime LaLiga en un comunicado.



En el mismo dan respuesta a las declaraciones del excandidato a la presidencia blaugrana Toni Freixa. "LaLiga quiere manifestar que en ningún momento Javier Tebas tuvo contacto con Carles Tusquets durante el periodo electoral. Que el único contacto realizado por parte de LaLiga fue con los servicios jurídicos", argumentó el ente.



Unos servicios jurídicos del club que solicitaron un informe jurídico que fue remitido por LaLiga a la Junta Electoral del FC Barcelona. "Informe en el cual no se mencionaba el descenso de categoría al que Freixa hace alusión", reiteran.



El excandidato Toni Freixa aseguró horas antes que, según comentó el presidente de la Comisión Gestora Carles Tusquets a los entonces tres candidatos --Laporta, Font y Freixa--, LaLiga y Javier Tebas habían respondido con la amenaza de jugar en Segunda a la posibilidad de no avalar.



"La respuesta de LaLiga, en concreto de Javier Tebas a Carles Tusquets no se hizo esperar: 'Si permitís la toma de posesión del nuevo presidente sin haber depositado el aval, bajaré al Barça a Segunda división'. Esto es lo que Carles Tusquets nos explicó a los 3 candidatos", desveló Freixa.



Declaraciones hechas tras expresar que es, a su juicio, una "gran bestialidad" que para ser directivo de un club se deba responder personalmente y de forma objetiva, a los resultados de la gestión. "No ocurre en ningún otro sector de actividad", lamentó.



"Consciente de esta circunstancia y de que, además, las normas de 'fair play' financiero de LaLiga impiden 'de facto' que se produzcan pérdidas en condiciones normales, mantuve en octubre una reunión con Javier Tebas para decirle que había que trabajar para suprimir el aval", defendía Freixa.