"Falcon and the Winter Soldier" ilumina el mundo "post-blip" de Marvel

Por Rollo Ross

LOS ÁNGELES, 18 mar (Reuters) - La más reciente serie de televisión de Marvel Studios, "The Falcon and the Winter Soldier", promete mostrar a los aficionados cómo es la vida en el universo de los superhéroes después de la película de 2019 "Avangers: Endgame".

La serie de seis episodios, que se estrena el viernes en el servicio de streaming Disney+ de Walt Disney Co, está protagonizada por Anthony Mackie como The Falcon y su alter-ego Sam Wilson. Sebastian Stan interpreta a Bucky Barnes, también conocido como The Winter Soldier.

Ambos fueron vistos por última luego de revivir en la película "Endgame", junto con la mitad de la vida en el universo luego de que Thanos los borró de la existencia, un período conocido como el "blip".

"La pregunta más importante es '¿cuál es la nueva normalidad después del blip'", dijo Mackie en una entrevista con Reuters. "Todo el mundo está tratando de averiguar cómo encajan de nuevo en la sociedad. Así que esa será la gran pregunta a responder", agregó.

Tanto Mackie como Stan desarrollan historias de fondo para sus personajes, que tenían papeles secundarios en los filmes de Marvel y trabajaron con guionistas para ayudar a crear la serie.

El guionista principal, Malcolm Spellman, dijo que su objetivo era crear un tono similar al de las películas de policías amigos como "48 horas", "Bad Boys" y "Arma mortal".

"Esas películas pueden ser divertidas y potentes pero muy, muy sensatas y lidian con temas muy, muy serios de una manera que no alienan a la gente", dijo Spellman.

Uno de los temas que se exploran en "Falcon and the Winter Soldier" es la discriminación racial. En el primer episodio, Wilson intenta conseguir un crédito en un banco y fracasa y a lo largo de la serie el personaje enfrenta el asunto de cómo un hombre negro debería representar a un país que siente que no lo representa.

"Me sentí agradecido de tener la oportunidad de participar en asegurarme de que fuera honesto y de que su negritud no fuera silenciada, ¿sabes lo que estoy diciendo? Y que sus opiniones fueran reales", dijo Spellman.

(Reporte de Rollo Ross, escrito por Lisa Richwine; editado en español por Lucila Sigal)