Europa.- Las ONG cuestionan el acuerdo migratorio entre la UE y Turquía cinco años después de su firma

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El acuerdo migratorio que sellaron hace cinco años la Unión Europea y Turquía no cumple los mínimos estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, según un grupo de ONG que ha exhortado a tratar con "dignidad" a migrantes y refugiados y garantizar en todo momento los procedimientos de asilo.



El pacto nació al albor de la crisis migratoria de 2015 y supuso para Turquía una serie de contraprestaciones económicas a cambio de controlar el flujo migratorio hacia territorio de la UE y aceptar la devolución de personas desde las islas griegas en el Egeo.



"Después de cinco años de gestión de los asilos y la migración a la sombra del acuerdo con Turquía, es momento de que la UE reconozca los errores pasados y garantice que no se repetirá", han reclamado las organizaciones, entre las que figuran Amnistía Internacional, Cáritas, Human Rights Watch (HRW) o el Comité Internacional de Rescate (IRC).



Entre las sugerencias, han planteado que los centros de recepción de Grecia --los denominados 'hotspots'-- no limiten la movilidad de los residentes y que se garantice su atención. "La experiencia anterior demuestra que los lugares remotos tienen tendencia a sufrir falta de personal, lo que resulta en cuellos de botella y retrasos", han advertido.



Un experto de Oxfam, Raphael Shilhav, ha lamentado que en los cinco últimos años "las noticias que llegan desde las islas griegas van de mal en peor", hasta el punto de que se habría generado una "crisis humanitaria" en la que los migrantes se ven abocados a vivir en "condiciones inhumanas".



"Los líderes europeos tienen que abrir sus ojos a la realidad de las islas griegas y cumplir con su obligación de proteger los Derechos Humanos. En lugar de duplicar políticas fallidas en toda Europa, deben garantizar la seguridad y dignidad de los refugiados y otros migrantes", ha subrayado.



El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estima que más de un millar de migrantes han llegado este año a Grecia.