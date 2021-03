La ministra de Sanidad, Carolina Darias (i), y María Jesús Lamas (d), directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en un momento de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra este jueves en Moncloa. EFE/Borja Puig de la Bellacasa

Madrid, 18 mar (EFE).- España reanudará el próximo miércoles la vacunación con AstraZeneca contra la covid-19, tras dictaminar la Agencia Europea del Medicamento (EMA) que el fármaco es seguro y hasta el momento no hay evidencias científicas que relacionen la vacuna con los casos de tromboembolismo detectados tras su inoculación.

La ministra española de Sanidad, Carolina Darias, lo anunció hoy en rueda de prensa al término de la reunión extraordinaria entre el Gobierno central y las autoridades regionales en la que se acordó por unanimidad retomar la campaña de vacunación con este fármaco.

Darias, que insistió en que la vacuna es "segura y eficaz", explicó que se esperará hasta el miércoles para reanudar la vacunación porque este fin de semana se reunirá la Ponencia de Vacunas, la Comisión de Salud publica y distintas sociedades científicas para decidir en que colectivos se retomará.

La ministra compareció junto a la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), María Jesús Lamas, quien subrayó que la EMA ha concluido que no hay una relación causal entre la administración del fármaco y los episodios de trombos detectados, pero que tampoco "se puede descartar el papel de la vacuna en esos eventos".

Lamas no cree que se haya resentido la confianza en la vacuna y reiteró que hay que confiar en ellas "porque funcionan y el número de eventos trombóticos notificados es muy pequeño".

En España la vacunación con AstraZeneca se paralizó el pasado lunes "por prudencia" durante quince días a la espera de que la EMA dijera si existía relación causal entre los episodios trombóticos y la propia vacuna, defendida por la comunidad científica, que lleva días insistiendo en que son mayores los beneficios de la vacuna que los riesgos.

En total, en el país se han dado tres casos relacionados con la formación de trombos y con la inoculación de ese suero.

La campaña de vacunación contra la covid-19 en España volverá a contar la próxima semana con las más de 940.000 dosis de AstraZeneca, paralizadas en las neveras y se sumarán a los más de 890.000 sueros de Pfizer y Moderna con los que cuenta el país para volver a retomar el ritmo vacunal.

Según los últimos datos oficiales, el número de inmunizados con la pauta completa en España supera los 1,8 millones de personas, algo más del 3,8 % de la población. Más de 2,2 millones de personas ha sido vacunadas hasta ahora con una sola dosis.