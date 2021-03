El Tottenham fracasa y Pogba reivindica al United

EFE/EPA/ANTONIO BAT

Madrid, 18 mar (EFE).- Ni siquiera los dos goles de ventaja de la ida en Londres bastaron al Tottenham, doblegado por el Dinamo Zagreb y los tres golazos de Mislav Orsic (3-0), el último en la prórroga, y fuera de los cuartos de final de la Liga Europa, a los que avanzó el Manchester United por Paul Pogba, decisivo en el 0-1 en Milán.

También se clasificaron para la penúltima ronda de la competición tanto el Granada como el Villarreal, cuyos rivales saldrán este viernes del sorteo puro en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), que se completa con el Slavia Praga, ganador por 0-2 en Glasgow, el Arsenal, el Roma y el Ajax. Estos tres últimos confirmaron el trámite de sus duelos de vuelta, como habían dictado en la ida.

Nada que ver con el Tottenham. Nadie hubiera imaginado una noche así, menos aún con el 2-0 de la ida en Londres, para él y Jose Mourinho en su visita al Dinamo Zagreb, con el que sufrió un sonoro fracaso, eliminado en la prórroga por el campeón croata y, sobre todo, por Mislav Orsic y tres golazos incontestables (3-0).

Orsic desató la rebelión del Dínamo Zagreb en el minuto 62, cuando controló con la izquierda, se acomodó la pelota con la derecha y soltó una parábola perfecta desde la esquina del área a la escuadra de la portería visitante, inalcanzable para Hugo Lloris, sin intuir aún que era el inicio de algo más grande: la remontada.

Suyo fue también el 2-0, en el minuto 82, resolutivo en la culminación de la desbordante jugada colectiva del Dínamo Zagreb de la que no se enteró mucho el conjunto inglés, para forzar la prórroga, en la que también firmó el 3-0 en el segundo acto, cuando condujo, regateó y marcó el gol definitivo con una simpleza que deja en mal lugar el sistema defensivo del Tottenham, que antes y después se estrelló con unas cuantas magníficas paradas de Livakovic.

En contraste, el United venció en Milán (0-1). El empate de la ida en Old Trafford le exigía al menos un gol. Y lo logró. Lo marcó Paul Pogba, reivindicado en su reaparición después de un mes fuera de la competición por una lesión, como el goleador decisivo de la apretada eliminatoria tres minutos después de entrar al terreno.

Después de unos cuantos rebotes, no fue capaz el Milan de alejar el balón de su área en unos cuantos intentos y no fue capaz de aprovecharlo tampoco el United en dos ocasiones, hasta que la pelota le cayó al internacional francés a un metro de la portería, en un lateral. La pisó, miró y batió con determinación a Donnarumma (0-1).

EL GRANADA AGRANDA SU HISTORIA, GERARD MORENO CONFIRMA AL VILLARREAL

No tiene aún límite la primera historia europea del Granada. Tampoco lo fue Budapest, el escenario del duelo de vuelta contra el Molde, con el que sufrió durante 40 minutos, el tiempo que transcurrió del 1-0 para el bloque noruego por el fallo de César Vallejo, que anotó en su propia portería, hasta el 1-1 de Soldado.

Había entrado al terreno ocho minutos antes de conectar el cabezazo certero, crucial y concluyente, a centro del venezolano Yangel Herrera, que lanzó al conjunto español hacia los cuartos de final, ganador por 2-0 en la ida. El 2-1 de Hestad, de penalti, sólo maquilló para el Molde la clasificación irrebatible del Granada.

También lo es el pase del Villarreal, que ya había superado la ida en Kiev con un 0-2 y que no dio margen a la sorpresa en el estadio de la Cerámica, por delante en el marcador desde el minuto 13, con el 1-0 de Gerard Moreno, que también anotó el 2-0 para agrandar la diferencia entre su equipo, ya en cuartos, y el Dinamo.

Tampoco hubo sorpresa en Londres, donde el Arsenal pasó a cuartos por todo lo que hizo en la ida en Grecia hace una semana, por el 1-3 con el que se impuso al Olympiacos, una vez que perdió por 0-1 en casa con el gol de Youseff El Arabi en el minuto 50.

Y no hubo ni siquiera sobresaltos reales para el Roma, que se impuso por 1-2 en Kiev al Shakthar Donetsk con dos goles de Borja Mayoral, uno oportuno para cabecear un rechace y otro atento para empujar el regalo de Carles Pérez, ni para el Ajax, que venció en Berna al Young Boys (0-2) para encadenar su vigésimo segundo choque invicto, de los que ha ganado 19. Ambos vencieron en la ida por 3-0.

Iñaki Dufour