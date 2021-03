El Reino Unido afronta retrasos en el suministro de vacunas desde la India

Bombay.(India) EFE/EPA/DIVYAKANT SOLANKI/Archivo

Londres, 18 mar (EFE).- El Reino Unido afronta en abril un retraso de unas cuatro semanas en la entrega de cinco millones de dosis de vacunas contra la covid de Oxford-AstraZeneca fabricadas en la India, informa este jueves la BBC.

La cadena pública señala que el Instituto Serum de la India ha detenido provisionalmente la exportación de esas dosis, después de haber entregado anteriormente otro lote de cinco millones, lo cual significa que el programa de vacunación británico se ralentizará temporalmente a partir del 29 de marzo.

Un portavoz del Instituto indio, el mayor productor mundial de vacunas, explicó a la BBC que "cinco millones de dosis fueron ya entregadas al Reino Unido hace unas semanas".

"Trataremos de suministrar otras más adelante, en base a la situación actual y los requerimientos del programa nacional de vacunación en la India", afirmó la fuente, que no especificó ninguna fecha.

Según la BBC, al margen de estos preparados producidos en la India, el resto de las dosis de la vacuna de Oxford-AstraZeneca contratados por el Reino Unido se producen en este país y no hay problemas de suministro.

Por otra parte Pfizer, que produce su vacuna en Bélgica, ha entregado de momento todas las partidas previstas a Londres, lo que sin embargo podría alterarse si la Unión Europea decide finalmente restringir las exportaciones.

El Reino Unido espera además la llegada a finales de la primavera de dosis de la estadounidense Moderna, la tercera vacuna aprobada por los reguladores británicos.

El Gobierno de Londres confirmó ayer que espera una "reducción significativa" en el suministro de vacunas contra el coronavirus a partir del 29 de marzo, después de que se hiciera publica una carta enviada por responsables del sistema de salud de Inglaterra (NHS England) a diversos centros de vacunación.

El documento alerta de que el motivo de la disminución, que puede durar unas cuatro semanas, se debe a "reducciones en el suministro nacional entrante", atribuido hoy a la India.

En la misiva, se pide a los centros de vacunación que no asignen nuevas citas para inocular dosis entre el 1 y el 30 de abril, lo que implica que se concluirá la inmunización de los grupos prioritarios y se retrasará la de los menores de 50 años.

En una rueda de prensa, el ministro de Sanidad, Matt Hancock, que hoy comparece ante el Parlamento, aseguró que, a pesar de todo, se mantienen los objetivos y toda la población adulta del Reino Unido habrá podido ser inmunizada antes del fin de julio.

Según las últimas cifras oficiales, 25,27 millones de personas han recibido al menos una dosis de una vacuna contra la covid-19 en el Reino Unido y 1,75 millones ya cuentan con las dos inyecciones preceptivas.