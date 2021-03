El Diario Granma tilda de bodrio el filme "Plantados" sobre presos políticos

Fotograma cedido de una escena de "Plantados", la película sobre los prisioneros políticos del castrismo. EFE/Producción Plantados

La Habana, 18 mar (EFE).- El diario oficial cubano Granma calificó este jueves de "bodrio" la película "Plantados", que acaba de estrenarse en Estados Unidos y cuenta la historia de los presos políticos torturados en la década de 1960 por negarse a usar el uniforme reglamentario.

El filme rodado en Miami (EE.UU.) es un "pésimo melodrama que confunde los tiempos narrativos" y encontrará su público en "un sector fervoroso del exilio", según el rotativo, órgano oficial de comunicación del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC, único).

El autor del artículo "Plantados, otro bodrio contra Cuba", Rolando Pérez, escribió que el largometraje del realizador cubano Lilo Vilaplana es parte de "una propaganda contrarrevolucionaria sujeta a un plan subversivo que no descansa".

El periodista y crítico de cine agregó que la película muestra "una imagen propagandística y unidimensional del tema que trata sin hacer referencias a las causas -no pocas de ellas criminales- que llevaron a aquellos hombres a prisión".

"La contrarrevolución ha perdido, durante más de 60 años, sus propósitos de reconquista a sangre y fuego, y maniobras de todo tipo, y ahora recurre al consabido gato por liebre que le proporciona la ficción de un filme para rearmar, sentimentalmente, los hechos a su conveniencia", afirma el autor.

La película tiene dos líneas argumentales: el presente, donde un ex prisionero político cubano se encuentra en el exilio en Miami con el hombre que lo torturó y "se debate entre la venganza y la justicia", y la retrospectiva "de lo que pasaron y pasan ahora otros en las cárceles cubanas", según Vilaplana.

Dos "plantados", Ángel de Fana y Ernesto Díaz, este último autor del libro "Rehenes de Castro", colaboraron en el largometraje de casi dos horas.

Después de su estreno en el Festival de Cine de Miami, el director adelantó a Efe que, a partir del 26 de marzo, "Plantados" se podrá ver en cinco cines de Miami, en Naples y Tampa (Florida), Puerto Rico y República Dominicana.