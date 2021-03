El Banco de Inglaterra deja los tipos en el mínimo histórico del 0,1 %

Fachada del Banco de Inglaterra en Londres. EFE/ Andy Rain/Archivo

Londres, 18 mar (EFE).- El Banco de Inglaterra dejó este jueves los tipos de interés en el Reino Unido en el mínimo histórico del 0,1 % y mantuvo en 895.000 millones de libras (un billón de euros) su programa de expansión cuantitativa, a fin de apuntalar la economía frente a la pandemia.

El Comité de Política Monetaria votó de forma unánime por no variar el precio del dinero, que bajó del 0,25 al 0,10 % el 19 de marzo de 2020 para intentar frenar la caída de la economía ante las restricciones impuestas para contener el virus.

En su informe periódico, el banco central británico constata que las perspectivas para la economía nacional siguen marcadas por "una inusual incertidumbre", si bien prevé una "fuerte recuperación" en 2021 a medida que avanza el programa de vacunación y se reabre la sociedad.

La entidad constata que el producto interior bruto (PIB) del Reino Unido cayó en enero un 2,9 %, "menos de lo esperado", pero, apunta, aún se mantiene un 10 % por debajo de su nivel a finales de 2019.

Mientras, el desempleo supera el 5,1 % y en enero se registró una inflación interanual del 0,7 %, muy por debajo del objetivo oficial del 2 %.

El Banco de Inglaterra indica que seguirá la "evolución de la situación" y advierte de que "no endurecerá la política monetaria" al menos hasta que "haya pruebas claras de que ha habido progresos significativos en la eliminación de la capacidad sobrante en la economía".

Por otra parte, la institución dirigida por Andrew Bailey ha señalado anteriormente que incluye en su "caja de herramientas" para afrontar la crisis la posibilidad de bajar los tipos de interés a un valor negativo, si bien subraya que ello no significa que vaya a optar por ese último recurso.

Según la Oficina de responsabilidad presupuestaria (OBR, en inglés), que supervisa las finanzas del Estado, el PIB crecerá este año un 4 %, frente a una contracción del 9,9 % en 2020; un 7,3 % en 2022; un 1,7 % en 2023; un 1,6 % en 2024 y un 1,7 % en 2025.