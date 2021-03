EEUU.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos reautoriza y amplia la Ley de Violencia contra la Mujer

La Cámara también aprueba un proyecto de ley para conceder medallas del Congreso a la policía del Capitolio y de Washington



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado a favor de reautorizar y ampliar la Ley de Violencia contra la Mujer, aunque la propuesta ha sido rechazada por gran parte de los republicanos al contener disposiciones que abordan los derechos de armas y el acceso de las víctimas LGTB a los servicios.



Con 244 votos a favor, la legislación ahora tendrá que ser aprobada en el Senado, que ya la ha rechazado con anterioridad desde que caducó en 2018. Esta ley, aprobada hace 26 años, está destinada a reducir la violencia doméstica y sexual, aunque expiró después de que demócratas y republicanos no consiguieran ponerse de acuerdo en los cambios sobre la misma.



"La demora no es una opción", ha manifestado el presidente, Joe Biden, tras la aprobación de esta ampliación en un comunicado. El nuevo proyecto amplía y fortalece los servicios y las protecciones para víctimas y supervivientes, según ha recogido 'USA Today'.



También incluye disposiciones que ampliarían las opciones de alojamiento para las supervivientes, y permitiría la jurisdicción tribal sobre los autores no nativos de la violencia sexual en tierras tribales.



Biden ha aplaudido esta aprobación y ha asegurado que es "uno de los logros legislativos de los que me siento más orgulloso", ya que fue impulsada cuando él era senador.



"La COVID-19 no ha hecho más que exacerbar la amenaza de la violencia de pareja, creando una pandemia dentro de otra pandemia para innumerables mujeres en riesgo de sufrir abusos. En resumen, se trata de una crisis urgente", ha considerando el presidente remarcando la urgencia de su aprobación.



Por otra parte, la Cámara también ha aprobado un proyecto de ley para conceder medallas de oro del Congreso a la Policía del Capitolio y al departamento de Policía Metropolitana de Washington por proteger el Capitolio y a los miembros del Congreso durante la toma del emblemático edifico el pasado 6 de enero.



Esta medida deberá compatibilizarse con otro proyecto de ley aprobado por la Cámara Alta para condecorar al oficial de la Policía del Capitolio Eugene Goodman, que condujo a los asaltantes fuera de la cámara del Senado.



El proyecto de ley de la Cámara también contempla entregar una tercera medalla de oro al Instituto Smithsonian para que sea exhibida y con fines de investigación, según recoge CNN. Tan solo doce republicanos han votado finalmente en contra, frente a los 413 a favor.