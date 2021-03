Ecuador invertirá 300 millones de dólares para electrificar sector camaronero

Vista de varios botes de pesca tradicional en Ecuador. EFE/ Daniela Brik/Archivo

Quito, 18 mar (EFE).- El Gobierno ecuatoriano invertirá unos 300 millones de dólares para la ejecución de obras que mejorarán la eficiencia energética del sector acuícola y zonas rurales en las provincias costeras.

Con ese fin los ministerios de Energía y Recursos Naturales No Renovables y el de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, junto a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), suscribieron este jueves un convenio interinstitucional, informa un comunicado.

Dicho convenio tendrá una duración de dos años y asegurará el cumplimiento del Plan de Electrificación del Sector Camaronero, que cuenta con financiación a través de créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y una contraparte del Estado ecuatoriano.

La meta es impulsar la productividad, exportación, eficiencia energética y oportunidades de comercialización de más de 2.300 empresas camaroneras de las provincias de Guayas, El Oro, Manabí, Esmeraldas y Santa Elena.

Asimismo, beneficiar a más de 6.500 familias de comunidades rurales cercanas a las fincas camaroneras, con un adecuado suministro de energía eléctrica.

La implementación del Plan permitirá el mejoramiento de la competitividad del sector agroindustrial, y contribuirá al desplazamiento de combustibles derivados de petróleo para la generación de energía eléctrica, señaló el comunicado.

El ministro de Energía, René Ortiz, informó de que su Cartera de Estado, a través de CNEL, iniciará en los próximos meses la electrificación de más de 15.000 hectáreas del sector camaronero, donde se asientan 526 empresas.

Gracias a las actividades de este sector productivo, más de 260.000 ecuatorianos tienen empleo: desde el larvicultor, hasta el empacador.

"Es trabajo que genera trabajo, un verdadero círculo virtuoso. Su crecimiento no es una coincidencia, sino el producto de más de 50 años de experiencia perfeccionando mejores prácticas productivas y hoy continuamos trabajando por ello", sostuvo el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda.

Con 6.000 millones de dólares en 2020, el camarón es el principal producto no petrolero de exportación del país.

Por su parte, Diego Maldonado, gerente general de CNEL, aseguró que "una parte importante del Plan será el reforzamiento del Sistema Nacional de Transmisión (SNT), a cargo de CELEC-Transelectric; así como el Sistema de Subtransmisión y Distribución de energía a cargo de CNEL EP, en las áreas de influencia".

Con la electrificación del sector camaronero se generarán aproximadamente 5.000 empleos directos y el fortalecimiento de actividades productivas en beneficio las familias ecuatorianas, reza la nota oficial.