Desconecta.- Dean Goodwin-Evans, el primer granjero Drag Queen en Reino Unido cuenta su historia

No es muy frecuente que el mundo rural y el mundo del glamour lleguen a fusionarse, pero para Dean Goodwin-Evans, también conocido como Boo La Croux, es el día a día.



Dean, estilista, de 35 años, se ocupa de los caballos, las aves de corral y de mantener el césped de su granja de 12,5 acres en Herefordshire, Reino Unido, siempre a raya, y también de ofrecer espectáculos virtuales desde su casa como Drag Queen.



La vida en la granja no era lo suficientemente estimulante para él, así que, desde hace un tiempo, especialmente, desde el confinamiento por la pandemia, Dean ha estado perfeccionando sus habilidades de costura y maquillaje para dedicarse a lo que verdaderamente le llena.



https://www.youtube.com/watch?v=Ofk7rMNX8QY&t=173s



Comenzó a interesarse por este mundo hace cuatro años y medio, tras el éxito de RuPaul's Drag Race, que se ha convertido en un programa de máxima audiencia en BBC One. Su sueño es llegar a ser una Drag Queen a tiempo completo.



El mes que viene competirá en Miss Drag UK por primera vez y tiene las esperanzas de que sea el comienzo de un nuevo capítulo en su vida.