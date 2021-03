Corea del Norte.- Corea del Norte asegura que continuará ignorando los intentos de contacto de Estados Unidos

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El primer viceministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, ha confirmado los intentos de Washington de contactar con ellos, aunque asegura que no responderán ya que "no es más que una pérdida de tiempo sentarse cara a cara con Estados Unidos" y continuarán ignorándolos "en el futuro".



A través de un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal KCNA, el primer viceministro ha detallado que desde mediados de febrero Estados Unidos ha intentado ponerse en contacto con Corea del Norte a través de varios canales. Según él, estos intentos pretenden "ganar tiempo" para que Estados Unidos pueda seguir "haciendo propaganda".



Recientemente, ha detallado, Washington ha intentado contactar con ellos "por correo electrónico y mensaje telefónico a través de diferentes canales" y la noche justo antes del inicio de las maniobras militares conjuntas con Corea del Sur les envió a través de un tercer país otro mensaje para saber si su respuesta era afirmativa al contacto.



"Sin embargo, consideramos que no es necesario consentir el intento de Estados Unidos de conseguir tiempo de nuevo", ha declarado Choe, ya que dicho contacto no puede realizarse si no se retira la política hostil de Estados Unidos", por lo que continuarán ignorándolos "en el futuro".



"Si se quiere dialogar, hay que crear las circunstancias para discutir en igualdad de condiciones", ha insistido el funcionario norcoreano, en cambio, Estados Unidos "mantiene posturas prepotentes como la convocatoria de una conferencia internacional contra nosotros, la publicación de una 'advertencia conjunta' y acusaciones".



En el escrito añade que "Estados Unidos tampoco ha abandonado su mala costumbre de calumniarnos" y agrega que "el secretario de Estado (Antony Blinken) nos irritó enormemente durante su visita a Japón, en la que se han reexaminado diferentes medios de presión".



Choe se mantiene "expectante" por "los comentarios insensatos" que pronunciará el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en Corea del Sur, tras su llegada al país asiático para abordar la situación en la península de Corea.



El documento cierra con una advertencia, "más vale que Estados Unidos reflexione sobre lo que haremos mientras dure su obstinada política hostil. Aclaramos definitivamente que trataremos a Estados Unidos según el principio de dureza a la dureza y voluntad a la voluntad".



Según confirmó hace unos días la Casa Blanca, desde mediados de febrero han intentado contactar con Corea del Norte para reducir el riesgo de una escalada.