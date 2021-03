Comunicación sobre covid-19 debe mejorarse y reforzarse en plena pandemia

AME753. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 26/08/2020.- Trabajadores del sector Salud practican la prueba rápida de la Covid-19, en uno de los nuevos quioscos instalados hoy, en Ciudad de México (México). La capital mexicana amplíó hoy, los quioscos de prueba rápida de la Covid-19. EFE/ José Pazos

México, 18 mar (EFE).- La comunicación relacionada con la covid-19 ha demostrado ser uno de los elementos más importantes para ayudar a combatir la emergencia sanitaria en el mundo, por lo que se debe mejorar y reforzar cuando todavía queda mucho por acabar con la pandemia, según coincidieron varios especialistas.

“El mayor desafío ahora es la comunicación”, afirmó Andrea Uboldi, miembro de la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn) y asesora de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Argentina, durante el foro virtual “En busca de la inmunidad: el rol de las vacunas y las pruebas de anticuerpos” celebrado en la noche del miércoles.

La especialista explicó que, tras haber pasado en la mayor parte del mundo varias olas de contagios y ante la aparición de las diferentes vacunas, la población todavía tiene muchas inquietudes y desconocimiento.

“Especialmente en el tema de las vacunas es importante comunicar y tener empatía para explicar el dinamismo de la pandemia”, señaló Uboldi, exministra de salud de Santa Fe, Argentina.

Para Pedro Cahn, director científico de la Fundación Huésped y profesor de enfermedades infecciosas en la Escuela de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, comunicar las cuestiones relacionadas con la pandemia es un tema “complejo”.

Explicó que la complejidad radica en que debe existir una comunicación segmentada, por edades y condiciones sociales, por ejemplo, para así lograr el mensaje adecuado en cuanto a cómo mantener las medidas de prevención y en la seguridad y la efectividad de las vacunas.

“La comunicación debe estar basada en la empatía: te explico porque te entiendo y sé que me vas a entender mejor”, ejemplificó.

Agregó que todavía hay dudas y miedo sobre la eficacia de las vacunas que han surgido para la covid-19 y, por otro lado, existe desinformación pues suelen pensar que el biológico será suficiente para frenar la pandemia.

Los especialistas expusieron la rapidez con la que se han desarrollado las vacunas, pero sobre todo la eficacia que han demostrado pese a la relativa inmediatez de su creación.

No obstante, Alexander Precioso, director de farmacovigilancia del Centro para el Manejo de Riesgo y la Seguridad Clínica del Instituto Butantan de Brasil, advirtió que vacunar “no significa abandonar todos los cuidados que se han tenido desde el inicio de la pandemia”.

Es por ello que, dijo, es necesario informar a la gente sobre la importancia de mantener las medidas de higiene y exaltar la seguridad de las vacunas, pues la desinformación puede impactar en conseguir una inmunidad comunitaria en un mediano plazo.

“Hay que buscar la mejor fuente para informarse. Comunicar de forma profiláctica y no de forma reactiva”, insistió.

MÁS Y MEJOR INFORMACIÓN

Gustavo A. Olaiz Fernández, director del Centro de Investigaciones en Políticas, Poblaciones y Salud (CIPPS) en la UNAM, puntualizó que todavía la población sigue recibiendo información incompleta, falsa o tendenciosa sobre la covid-19 o sus vacunas.

Aseguró que esto se agudiza debido a que en muchos países se ha politizado la enfermedad y las medidas de contención de la misma.

Indicó que es necesario “reiniciar el proceso de diálogo con la población, con mejor información, sin exageraciones pero sin ocultamientos”.

Exaltó la importancia de educar a la población “es primordial si queremos tener una comunicación efectiva”.

Finalmente, expusieron la importancia de que la gente se vacune “porque las vacunas que tenemos en este momento son vacunas que tienen como principal objetivo hacer que las personas no tengan covid o no tengan la enfermedad de forma grave” dijo Precioso.