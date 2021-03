Colombia pide a periodista una solución amistosa ante el caso de abusos de la CorteIDH

La periodista colombiana, Jineth Bedoya. EFE/RICARDO MALDONADO ROZO/Archivo

Bogotá, 17 mar (EFE).- El Estado colombiano pidió este miércoles a la periodista Jineth Bedoya, víctima de secuestro, tortura y violación durante el ejercicio de su profesión en el conflicto armado, sentarse a dialogar para buscar una "solución amistosa" al caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

"Como colombiano y como apoderado del Estado colombiano no quiero que los problemas procesales sigan demorando el cierre de este caso", dijo el director de la Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, en una misiva enviada hoy a la víctima.

El mismo Gómez acusó el pasado lunes a los jueces del más alto tribunal americano de derechos humanos de "falta de objetividad" y de "prejuzgar" al Estado durante las preguntas que formularon a la periodista tras su testimonio, ante lo que anunció que presentará un escrito de recusación a los jueces y el retiro de la representación estatal, en una decisión sorprendente y sin apenas precedentes.

Bedoya, que también brindó el lunes su testimonio en el inicio de una audiencia de tres días ante la Corte IDH, acusa al Estado por el secuestro, violación y torturas de las que fue víctima en el año 2000 cuando esperaba la confirmación de una entrevista para el diario El Espectador para el que entonces trabajaba en las afueras de la cárcel Modelo, en Bogotá.

"Le propongo que, a la mayor brevedad posible, nos sentemos a dialogar y busquemos una solución amistosa, las cuales están permitidas por el reglamento de la Corte", dijo el letrado hoy, que recordó que esta vía ya fue propuesta anteriormente, aunque "no fue posible llegar a un acuerdo".

La periodista denuncia que el Estado le negó la protección especial que había solicitado en agosto de 1999 tras recibir amenazas, lo que propició que fuese secuestrada cuando esperaba la autorización para ingresar a la cárcel y luego los captores la torturaran y la violaran.

"Reparar el dolor que enfrenta una mujer después de violencia sexual es casi imposible, la violencia sexual nos quiebra en mil pedazos. Pero algo que sería reparador es que el lugar donde inició todo se pueda cerrar. Clausurar la cárcel Modelo que es un símbolo de la impunidad", afirmó Bedoya durante la audiencia del lunes en San José (Costa Rica).

Como respuesta, Gómez, que fue el interlocutor del Estado, reconoció la lucha y el trabajo de la periodista, afirmando que "ninguna mujer debería sufrir una ataque de este tipo ni ningún periodista ser amenazado por su trabajo", pero acusó a los jueces de ser imparciales.

"Usted ha sido valiente y luchadora", alegó hoy Gómez en la carta, "se convirtió en un símbolo para muchas víctimas que han padecido la violencia sexual con ocasión del conflicto armado".

El abogado del Estado insistió en que su deber es procurar la imparcialidad de los jueces, y le aseguró a Bedoya que no tiene responsabilidad en su decisión.

A pesar de que la petición del Estado demorará más la búsqueda de justicia de la actual subdirectora del diario El Tiempo, que data de hace 20 años, Gómez insiste ahora en una solución para agilizar el cierre del caso.

"Los criminales me han querido silenciar todos estos años y el Estado hoy pretende hacer lo mismo. Retirarse del juicio ante la Corte IDH demuestra que no tiene la más mínima intención de que haya justicia en mi caso y en los casos de violencia sexual", consideró la periodista después del anuncio de Gómez.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) dijo el lunes que el Estado colombiano "revictimiza" e impide el acceso a la justicia de Bedoya, al tiempo que consideró que el retiro de la audiencia "es un acto sin precedentes, lo que genera preocupación" sobre su compromiso "frente al juicio por violaciones de derechos humanos y al sometimiento frente a la decisión que adopte la Corte".