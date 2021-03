Clausuran laboratorio mexicano que hizo test de covid a turistas argentinos

AME2764. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 15/072020.- Una mujer se somete este miércoles a una prueba del COVID-19, en un módulo instalado en un parque en Ciudad de México (México). El Gobierno de la Ciudad de México abrió este miércoles en las zonas más afectadas por COVID-19 un total de 34 quioscos a los que los ciudadanos pueden acercarse para que personal médico evalúe la posibilidad de que se hayan contagiado. EFE/Jorge Núñez

Cancún (México), 18 mar (EFE).- Autoridades sanitarias a nivel federal y del sureño estado mexicano de Quintana Roo clausuraron los laboratorios de Cancún donde se realizaron las pruebas de covid-19 los turistas argentinos que dieron positivo al aterrizar en su país, informaron este jueves varios entes implicados.

El director de la Comisión Federal de Protección y Riesgo Sanitario (Cofepris), Miguel Ángel Pino, aseguró que el martes realizaron una visita de inspección en las instalaciones de los laboratorios Marbú Salud, en la cual se encontraron diversas anomalías en la documentación y en el equipo.

"El personal no contaba con la capacitación adecuada e incluso no está en la lista de laboratorios registrados", agregó el director de Cofepris tras aclarar que la licencia del propio laboratorio estaba en trámite.

Pino indicó que al día siguiente de que la embajada argentina notificara oficialmente la situación realizaron los operativos correspondientes, no sólo en el laboratorio señalado sino también en otros que cuentan con las certificaciones y registros necesarios.

"Se realizan verificaciones constantes y permanentes a los laboratorios, teniendo 186 registrados. Hay 18 empresas con 120 sucursales para pruebas rápidas y de antígenos. Cuando se realiza la inspección se verifica que cuenten con la NOM 007-SA, que es la que establece los lineamientos y obligaciones que se tienen que cumplir", señaló.

Por medio del área de fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Quintana Roo también se realizaron acciones legales, debido a que se detectó que la dirección fiscal registrada no correspondía a los permisos que presentaron desde el laboratorio.

También la Fiscalía General de Quintana Roo dio a conocer en su cuenta de Twitter la apertura de una carpeta de investigación por la probable comisión de delitos contra la salud pública y el aseguramiento de las instalaciones del laboratorio.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, señaló en una rueda de prensa este jueves que el caso de los turistas argentinos se investiga a fondo, pero destacó que los positivos de 44 estudiantes son una cifra menor si se considera la cantidad de turistas que la región ha recibido desde junio de 2020.

"Si consideramos a 44 jóvenes argentinos que dieron positivo y a los millones de turistas recibidos desde la reapertura en junio, podemos decir que equivalen al 0,0001 %. Aunque eso no quiere decir que no nos preocupa, al contrario, es necesario tomar más medidas”, destacó.

Para el Gobernador, la constante llegada de turistas a la zona es muestra de la confianza en el destino, ya que en promedio se realizan al día 10.000 pruebas de coronavirus a turistas extranjeros y en ocasiones se han llegado a realizar hasta 20.000 pruebas, debido a la gran afluencia de turistas internacionales.

Apenas la semana pasada, dijo, se registró la presencia de 113.000 turistas internacionales, de los cuales el 80 % provenía de Estados Unidos.

Por separado, tanto el gobernador Carlos Joaquín como Miguel Ángel Pino Murillo, director de la Cofepris, coincidieron que, en caso de comprobarse que se emitieron pruebas falsas, se estaría ante la comisión de un delito.

El grupo de 44 estudiantes argentinos que dieron positivo a la prueba de coronavirus al regresar a su país portando una prueba con resultado negativo realizada en Cancún estuvo en la zona del 3 al 11 de marzo.

Algunos de los jóvenes presentaron síntomas a los pocos días de llegar a Cancún, por lo que las autoridades locales sostienen que es prácticamente imposible determinar dónde fue el contagio, pues el período de incubación del virus va de 1 a 14 días.